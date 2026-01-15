«Θέλει τον Ταβερνίερ στον Παναθηναϊκό ο Μπενίτεθ» (pic)

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Βρετανία, ο Ράφα Μπενίτεθ θέλει να φέρει το καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό τον αρχηγό της Ρέιντζερς, Τζέιμς Ταβερνίερ.

Τα μεταγραφικά σενάρια για τον Παναθηναϊκό συνεχίζονται, με το τελευταίο εξ αυτών να μην αφορά τον Ιανουάριο, αλλά το επόμενο καλοκαίρι.

Σύμφωνα με την «Daily Mail», ο Ράφα Μπενίτεθ θέλει να φέρει στο «Τριφύλλι» τον 34χρονο αρχηγό της Ρέιντζερς, Τζέιμς Ταβερνίερ, το συμβόλαιο του οποίου βρίσκεται στον τελευταίο χρόνο.

Για τον λόγο αυτό μάλιστα μπορεί να υπάρξει από τώρα συμφωνία με τον έμπειρο δεξιό οπισθοφύλακα, ο οποίος αγωνίζεται στην σκωτσέζικη ομάδα από το 2015 και έχει πετύχει 138 γκολ!

Αξίζει πάντως να αναφερθεί πως δεν προκύπτει από πουθενά ότι οι «πράσινοι» έχουν εκδηλώσει πραγματικά ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.

Το δημοσίευμα:

«Ο μακροχρόνιος αρχηγός της Ρέιντζερς, Τζέιμς Ταβερνίερ, έχει αναδειχθεί σε μεταγραφικό στόχο του Ράφα Μπενίτεθ, πρώην προπονητή των Λίβερπουλ και Τσέλσι, ο οποίος πλέον βρίσκεται στον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Ο 34χρονος Ταβερνίερ μένει ελεύθερος το καλοκαίρι και η ομάδα του Μπενίτεθ εξετάζει το ενδεχόμενο να του καταθέσει πρόταση προσυμφώνου.

Ο δεξιός μπακ της Ρέιντζερς είναι ο πιο παραγωγικός σκόρερ Βρετανός αμυντικός στην ιστορία, με 146 γκολ στην καριέρα του.

Εξαιρετικά αποτελεσματικός από το σημείο του πέναλτι, έχει πετύχει 99 γκολ Πρωταθλήματος με τη φανέλα του συλλόγου του Άιμπροξ».