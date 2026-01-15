Η Ρεάλ παίζει κορώνα-γράμματα τη χρονιά της!

Η «βασίλισσα» κλονίζεται. Χαμένο Σούπερ Καπ, τέλος ο Αλόνσο, αποκλεισμός στο πρώτο του Αρμπελόα και το... παλάτι είναι σε αναβρασμό. Γράφει ο Χρήστος Σταθόπουλος.

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι η βασίλισσα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Η πιο επιτυχημένη ομάδα όλων των εποχών. Το κλαμπ που χτίστηκε για να μην λυγίζει ποτέ, για να μη σκοντάφτει στα μικρά, για να μην επιτρέπει σε κανέναν να το κοιτάει στα μάτια χωρίς… άδεια. Κι όμως, αυτές τις μέρες, το παλάτι της δεν θυμίζει αυτοκρατορία που βαδίζει με σιγουριά, θυμίζει ανάκτορο που τρίζει.

Υπάρχει μια μεγάλη αλήθεια στη Μαδρίτη. Η Ρεάλ μπορεί να ζήσει με μια ήττα, αλλά δεν μπορεί να ζήσει με την ανασφάλεια. Και η ανασφάλεια είναι εκεί από το διαζύγιο με τον μεγάλο Κάρλο Αντσελότι και μετά. Από τότε ψάχνει ακόμα τα πατήματα της, τον νέο ρυθμό, τη νέα ηγετική φωνή μέσα στο γήπεδο και έξω απ’ αυτό. Η εποχή του Κάρλο ήταν σταθερότητα, ήταν τάξη, ήταν το γνωστό βλέμμα με το μόνιμα σηκωμένο αριστερό φρύδι που έλεγε «ηρεμήστε, εγώ είμαι εδώ». Μετά; Άρχισε το ψάξιμο. Και στη Ρεάλ, το ψάξιμο δεν είναι ρομαντικό, είναι επικίνδυνο.

Στην Ισπανία το γράφουν ωμά: η AS μιλά για Ρεάλ που “vive agitado”, που ζει, δηλαδή, σε αναβρασμό. Κι όταν το λέει η Μαδρίτη για τη Μαδρίτη, δεν είναι σχήμα λόγου, αλλά καμπάνα τεραστίων διαστάσεων.

Το τελευταίο διάστημα ο θρόνος του Τσάμπι Αλόνσο έκανε θόρυβο από το πολύ... τρίξιμο. Όχι επειδή είναι λίγος, δεν είναι. Αλλά επειδή στη Ρεάλ δεν σε κρίνουν μόνο από το τι ξέρεις, σε κρίνουν από το αν επιβάλλεσαι. Από το αν μπορείς να κρατήσεις το κλαμπ ήσυχο, από το αν είσαι προπονητής ή… περαστικός. Και η αίσθηση ήταν ότι η πίεση μεγάλωνε, η φωτιά από κάτω έκαιγε και το παλάτι έψαχνε αφορμή να πατήσει το κουμπί.

Η αφορμή ήρθε με το πιο... βασιλικό από όλα τα χαστούκια. Η Ρεάλ έχασε το Σούπερ Καπ και στη Μαδρίτη όταν χάνεις τίτλο, χάνεις κάτι παραπάνω από ένα τρόπαιο. Χάνεις έδαφος, ισορροπία και την αίσθηση ότι «όλα είναι υπό έλεγχο». Ήταν το τελευταίο καμπανάκι και η απόφαση βγήκε. Ο Αλόνσο απολύθηκε.

Εκεί που λες «εντάξει, τώρα θα αντιδράσει, τώρα θα γίνει επανεκκίνηση», έρχεται η δεύτερη πράξη της τραγωδίας και μάλιστα με τρόπο που πονάει διπλά. Ο αντικαταστάτης του, ο Άλβαρο Αρμπελόα, μπαίνει στο παλάτι για να φέρει την πειθαρχία του παλιού στρατιώτη. Για να βάλει σκληράδα, να δώσει το μήνυμα «είμαι δικός σας, ξέρω τι σημαίνει αυτή η φανέλα». Και τι γίνεται στο πρώτο του ματς; Στο πρώτο. Σαν να του πέταξαν το στέμμα στο κεφάλι, η Ρεάλ αποκλείστηκε από το Κύπελλο Ισπανίας, χθες, από την Αλμπαθέτε!!!

Αυτό είναι που κάνει την κατάσταση εκρηκτική. Διότι όταν αλλάζεις προπονητή, το πρώτο που περιμένεις είναι αντίδραση, όχι δεύτερη σφαλιάρα. Θες ένα ξύπνημα, ένα ματς που να πεις «οk, γύρισε το έργο». Και αντί γι’ αυτό, η Ρεάλ έφαγε αποκλεισμό.

Και κάπως έτσι καταλαβαίνεις και τη φράση που γράφουν οι Ισπανοί και μεταφέραμε πιο πάνω, το “vive agitado”. Δεν είναι ποίηση, είναι μετάφραση μιας πραγματικότητας που λέει ότι η Ρεάλ ζει σε αναβρασμό, σε αναταραχή, σε κατάσταση που τα γεγονότα τρέχουν πιο γρήγορα απ’ όσο μπορεί να τα διαχειριστεί. Και όταν η Ρεάλ δεν διαχειρίζεται, αρχίζει το πραγματικά δύσκολο κομμάτι. Οι ψίθυροι γίνονται κουβέντες, οι κουβέντες γίνονται γραμμές, οι γραμμές γίνονται πίεση και η πίεση γίνεται… διοικητικό και αγωνιστικό άγχος μαζί.

Η βασίλισσα είναι ακόμη βασίλισσα, δεν τολμάει να το αμφισβητεί κανείς. Όμως αυτό το διάστημα μοιάζει σαν αυτοκρατορία που ψάχνει ξανά το βηματισμό της μετά τον Κάρλο το τσακάλι. Παλεύει να ξαναβρεί τον... θόρυβο της εξουσίας της, διότι δεν της φτάνει να κερδίζει, πρέπει να νικάει με εκείνη τη σιωπηλή αλαζονεία του μεγάλου, του «ό,τι κι αν γίνει, εμείς θα βρούμε τρόπο».

Το ερώτημα τώρα δεν είναι αν η Ρεάλ θα ξανασηκώσει κεφάλι. Θα το κάνει, πάντα το κάνει. Το ερώτημα είναι πόσο θα κοστίσει αυτή η περίοδος αναβρασμού και ποιος θα αντέξει να μείνει όρθιος όταν οι πολυέλαιοι τρίζουν και οι πόρτες του παλατιού χτυπάνε από τον αέρα.