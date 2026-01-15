Το μενού είχε χθες ΠΟ-ΔΟ-ΣΦΑΙ-ΡΟ γκουρμέ!

Ο Βασίλης Βέργης γράφει πως οι ημιτελικοί του κυπέλλου και δη εκείνος στο Φάληρο, ανέδειξαν πραγματικούς πρωταγωνιστές του σπορ καθώς και μια πρώτη χαραμάδα ελπίδας για την ελληνική διαιτησία.

Αρκετά ασχοληθήκαμε τις προηγούμενες ημέρες με τα απόνερα μιας ταβερνοκατάνυξης, οι "πρωταγωνιστές" της οποίας θα μπορούσαν να χωρέσουν σε τρία ταξί! Το ποδόσφαιρο δεν είναι ούτε αυτοί ούτε όποιοι άλλοι τους μιμούνται. Το πραγματικό σπορ εκφράζεται από κανονικούς πρωταγωνιστές. Και χθες ο κόσμος απόλαυσε ποδόσφαιρο γκουρμέ σε 4 συναρπαστικούς ημιτελικούς του κυπέλλου Ελλάδος, οι οποίοι στο φινάλε τους είχαν κοινό παρανομαστή: δικαιοσύνη για όσα συνέβησαν ΜΕΣΑ στο γήπεδο. Δικαιότατη πρόκριση για τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό, τον ΟΦΗ και τον Λεβαδειακό. Τα υπόλοιπα ας τα βρουν οι κάθε λογής "Γιαννάκηδες".

Στο Φάληρο υπήρξε το ρεσιτάλ της ΟΜΑΔΑΣ του ενός σταρ, του προπονητή της. Ο ΠΑΟΚ είναι δημιούργημα του Λουτσέσκου και πλέον ΜΟΝΟ με τα καλά του. Αυτά που βγάζει στο γήπεδο. Που αλλού μπορείς να βρεις κορυφαίο τον "ταπεινό" Κεντζιόρα; Πόσο εύκολο είναι να παρελαύνεις 0-2 επί του πρωταθλητή Ολυμπιακού έχοντας σε μέτρια βραδιά του Κωνσταντέλια;

Πόσο εφικτό είναι να μένει στον πάγκο ο Ζαφείρης των 12 εκατ. ευρώ και να αλωνίζει στο χορτάρι ο Οζντόεφ; Πως γίνεται να παίζει βασικός σαν να είναι χρόνια σε αυτή τη θέση ο (ούτε 19 ετών ακόμη) Ανέστης Μύθου και μετά τον Παναθηναϊκό να "καθαρίζει" και τον Ολυμπιακό; Τον Χατσίδη που έρχεται τον είδατε; Με θράσος θωρηκτού που δεν "βλέπει" κανένα ήταν ο μικρός. Οκ. Ο ΠΑΟΚ διαθέτει παιχταράδες τον Ντέλια, τον Αντρίγια, τον Τάισον, όμως κορυφαίος όλων είναι ο Λουτσέσκου. Και το δικό του ΠΟ-ΔΟ-ΣΦΑΙ-ΡΟ άφησε τον Ολυμπιακό στη μιάμιση φάση σε όλο το ματς και "ανάγκασε" τον Ταρέμι και τον Γιάρεμτσουκ να πέφτουν κάθε τρεις και λίγο στο χορτάρι χωρίς λόγο προσπαθώντας να πάρουν φάση-πέναλτι που δεν υπήρξε. Ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ "στραγγαλίστηκε" από το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Και με εξαίρεση Μουζακίτη και Τζολάκη δεν είχε τίποτα άλλο να αντιπαραθέσει.

Τα καμπανάκια ήχησαν και οι ερυθρόλευκοι θαρρώ ότι πρέπει να αναθεωρήσουν το μεταγραφικό σχεδιασμό τους. Χρειάζονται φρεσκάδα και ενίσχυση καθώς αρκετές μεταγραφές δεν έχουν βγει. Ναι, η επιστροφή του Ελ Κααμπί θα τους δώσει και πάλι τη δυνατότητα για το εύκολο γκολ, όμως νομίζω ότι πρέπει να προσθέσουν κι άλλα στη μεγάλη μάχη που θα δοθεί ως το φινάλε του πρωταθλήματος. Στην οποία φυσικά ο Ολυμπιακός θα πρωταγωνιστήσει.

Στο ΟΑΚΑ η "μπουλντόζα" Τεττέη, η αύρα Παντελίδη και το ωραίο σχέδιο που παρουσίασε ο Μπενίτεθ με ταχύτητα και αμεσότητα στην ανάπτυξη έφεραν το δικαιότατο 3-0 και την πρόκριση του Παναθηναϊκού. Ο Ισπανός δεν δίστασε να κατεβάσει τον Μπακασέτα πιο πίσω, κάτι που τελικά αποδείχθηκε ευεργετικό για τον αρχηγό του τριφυλλιού. Οι φίλοι του οποίου τον φαντάζονται πλέον με Αντίνο και έναν δημιουργικό χαφ κλάσης (πχ Φρουκ), εκτός των άλλων, για να γελάσει επιτέλους το χειλάκι τους.

Στην Opap Arena δικαιώθηκε η εξαιρετική δουλειά που κάνει ο Κόντης στον ΟΦΗ. Δεν πήρε την πρόκριση κόντρα στην ΑΕΚ με κλεφτοπόλεμο αλλά με ποδόσφαιρο! Σπουδαίο πρέσινγκ από το ξεκίνημα, άριστο διάβασμα που "αλυσόδεσε" τον Πινέδα, έβγαλε την ΑΕΚ από την πρίζα και χτύπησε στο φινάλε σε τρανζίσιον σχεδόν μισού γηπέδου από τον Κρίσμανιτς (!) με την ομάδα του Νίκολιτς να απουσιάζει. Η Ένωση που εντυπωσίασε στο τελευταίο δίμηνο του 2025, μπήκε εντελώς στραβά στο 2026. Το κενό του χαφ που χρειάζεται να σταθεί δίπλα στον Πινέδα κραυγάζει. Το δίδυμο Γιόβιτς - Βάργκα 2ο σερί ματς δεν βγήκε με τίποτα.

Χρειάζεται, προφανώς, ο Ζίνι μαζί με έναν εκ των δύο. Φυσικά ο αποκλεισμός δεν αλλάζει την καλή δουλειά που κάνει ο Νίκολιτς, όμως όταν χτυπούν τα καμπανάκια πρέπει να τα ακούς και να πράττεις ανάλογα. Οπως το έκανε ο Σέρβος μετά τον κακό Οκτώβριο της ομάδας του. Το ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό είναι κόμβος.

Τέλος στη Λιβαδειά η ομαδάρα που έχει φτιάξει ο Παπαδόπουλος συνέχισε να παράγει και να εισπράττει τους κόπους της. Βλέπει τελικό κυπέλλου σε συνδυασμό με τετράδα πρωταθλήματος. Το ποδόσφαιρο είναι που μέχρι σήμερα δικαιώνει τον Λεβαδειακό.

Τέλος οφείλουμε να το πούμε, πρωτίστως όλοι όσοι έχουμε δικαίως ξεσκίσει τις τελευταίες δεκαετίες τους Έλληνες διαιτητές επειδή εκείνοι φταίνε. Χθες και οι 4 που σφύριζαν τα πήγαν καλά. Με κορυφαίο τον Τσακαλίδη ο οποίος στο πιο δύσκολο τεστ, στο ντέρμπι του Φαλήρου, ήταν αψεγάδιαστος. Σε πρώτη φάση πρόσφεραν δικαίωση και ανακούφιση σε ΕΠΟ και Λανουά για την απόφαση να τους εμπιστευτούν τον πρώτο ρόλο με ξένους var-ίστες. Απομένουν 4 ματς ημιτελικών και ο τελικός. Στο χέρι και στη σφυρίχτρα τους είναι να πάνε καλά ώστε η αχτίδα φωτός που άνοιξαν χθες, να εξελιχθεί σε κερδισμένο στοίχημα. Ιδωμεν...