Αγνόησε τη χειραψία του Παυλίδη ο Σάμου και έδειξε το σήμα της Πόρτο (vid)

Η Πόρτο επικράτησε 1-0 στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Πορτογαλίας, ωστόσο μετά το ματς η ενέργεια του Σάμου να μην δώσει το χέρι στον Βαγγέλη Παυλίδη, αλλά να δείξει το σήμα της Πόρτο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Ο Ισπανός φορ με καταγωγή από τη Νιγηρία, αντί να ανταποκριθεί στη χειραψία απομάκρυνε το χέρι του και σήκωσε τη φανέλα του, δείχνοντας επιδεικτικά το σήμα της Πόρτο, σε μια κίνηση που δεν πέρασε απαρατήρητη και έγινε γρήγορα viral στα social media.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκε στο 15ο λεπτό, όταν ο Πολωνός αμυντικός Γιαν Μπεντέναρεκ βρήκε δίχτυα με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ. Η Μπενφίκα προσπάθησε να αντιδράσει και δημιούργησε ευκαιρίες, ωστόσο δεν κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση, με την Πόρτο να διατηρεί το προβάδισμα έως το φινάλε.



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