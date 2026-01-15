Έντρικ: «Ο Αντσελότι με συμβούλεψε να φύγω από την Ρεάλ»

Ο Έντρικ έφυγε από την Ρεάλ Μαδρίτης και παίζει δανεικός στη Λιόν μέχρι το τέλος της σεζόν, ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει μια θέση στην αποστολή της εθνικής Βραζιλίας στα τελικά του Μουντιάλ 2026.

Η ισπανική ομάδα πιστεύει στο ταλέντο του, αλλά ο Βραζιλιάνος επιθετικός δεν είχε καταφέρει να δικαιώσει τις προσδοκίες της και αποφάσισε ν' αποχωρήσει στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο από το «Μπερναμπέου».

Η «βασίλισσα» απέκτησε τον Ιανουάριο του 2024 τα δικαιώματα του 19χρονου Βραζιλιάνου επιθετικού, κερδίζοντας τη «μάχη» για την υπογραφή του από την Μπαρτσελόνα και την Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά δεν κατάφερε να προσαρμοστεί στην Ισπανία και ο Τσάμπι Αλόνσο εισηγήθηκε να δοθεί δανεικός.



Την απόφαση αυτή επικροτεί και ο Κάρλο Αντσελότι, που αποχώρησε από την Ρεάλ Μαδρίτης και ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της εθνικής Βραζιλίας. Ο διάσημος Ιταλός κόουτς μίλησε στο βραζιλιάνικο περιοδικό «PLACAR» για τον Εντρικ και συμφώνησε πως έπρεπε να παίξει σε άλλη ομάδα, ώστε να βρει αγωνιστικό ρυθμό για να συμπεριληφθεί στην αποστολή της «σελεσάο» για τα τελικά του Μουντιάλ:



«Ναι έχω μιλήσει μαζί του. Ηταν τραυματίας, αλλά τώρα προπονείται κανονικά. Ο Εντρικ είναι μεγάλο ταλέντο, αλλά πρέπει να βρει αγωνιστικό ρυθμό. Αν δεν μπορεί να βρει χώρο στη Μαδρίτη, τότε καλύτερα γι' αυτόν να παίξει σε άλλη ομάδα. Είναι πολύ νέος και πιστεύω ότι είναι σημαντικό γι' αυτόν να βρει ξανά την αυτοπεποίθηση του.»



Για τη συνομιλία με τον Αντσελότι μίλησε και ο νεαρός επιθετικός, τονίζοντας πως άκουσε τη συμβουλή του: «Ναι μίλησα με τον κόουτς και με συμβούλεψε να βρω νέα ομάδα, έστω για για λίγους μήνες. Μου εξήγησε πως πρέπει να βελτιώσω το παιχνίδι μου και ότι ο δανεισμός μου είναι κάτι που χρειάζομαι. Ο Αντσελότι είναι σπουδαίος και ξέρω πως θέλει το καλό μου.»

