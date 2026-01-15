Ο Έντι Σαλσέδο έπιασε… λιμάνι στο Ηράκλειο (vids)

Από το λιμάνι της Γένοβας και με καταγωγή από το λιμάνι της Μπουοναβεντούρα της Κολομβίας, ο 24χρονος σέντερ φορ αρμενίζει πια με εμπιστοσύνη

Οι προημιτελικοί του κυπέλλου της Τετάρτης είχαν πολλούς πρωταγωνιστές: Μπακασέτας, Ζίβκοβιτς, Μύθου, Μάγκνουσον, και οπωσδήποτε Έντι Σαλσέδο. Ο σέντερ φορ του ΟΦΗ και σκόρερ του μοναδικού τέρματος της ιστορικής νίκης-πρόκρισης των Κρητικών απέναντι στην ΑΕΚ συγκέντρωσε τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του. Αλλά δεν τυφλώθηκε. Έχει συνηθίσει, και από πολύ μικρότερη ηλικία.

Δεν έχουν περάσει παρά μόνο πέντε χρόνια από τότε που η χρηματιστηριακή αξία του Ιταλού φορ με τις κολομβιανές ρίζες μετρούνταν με οκταψήφιο νούμερο. Το transfermarkt τον «κοστολογούσε» 10 εκ. ευρώ, όταν έφυγε δανεικός από την Ίντερ για τη Βερόνα, στα 20 χρόνια του. Αυτό δεν είναι καθόλου «περασμένα μεγαλεία», αλλά μια υπενθύμιση του τι είδους παίκτη έχει ο ΟΦΗ στην ομάδα του. Το αν θα καταφέρει να φτάσει σε αυτά τα επίπεδα και στο μέλλον είναι καθαρά δικό του θέμα.

Οι γονείς του, και οι δύο από την παραθαλάσσια πόλη Μπουοναβεντούρα στην Κολομβία, ήταν μετανάστες που είχαν εγκατασταθεί στη Γένοβα λίγο πριν τη γέννηση του Έντι. Η μητρική του γλώσσα στο σπίτι ήταν τα ισπανικά και τα ιταλικά ήλθαν αργότερα, στο σχολείο. Η κουλτούρα της Κολομβίας δεν ήταν απλώς μια ανάμνηση. Οι σχέσεις με την πατρίδα των γονιών του παρέμεναν στενές και ζωντανές.

Από πολύ μικρός, ο Σαλσέδο πιάστηκε από το μικρόβιο του ποδοσφαίρου. Στην αρχή όχι στα γήπεδα, αλλά στις αυλές και στις πλατείες της γειτονιάς όπου ζούσε. Με την μπάλα στα πόδια γρήγορα έγινε φανερό ότι είχε κάτι ιδιαίτερο.

Η απόφαση, πάντως, να το κυνηγήσει περισσότερο ελήφθη στην Κολομβία! Στα οκτώ του έκανε την πρώτη του εκδρομή στην πατρίδα των γονιών του και εκεί συμμετείχε σ’ ένα τουρνουά για μικρές ηλικίες σε τοπικά γήπεδα της Μπουνοβαβεντούρα. Τράβηξε αμέσως τα βλέμματα των σκάουτς, κι όταν η οικογένεια επέστρεψε στην Ιταλία ο δρόμος ήταν ανοιχτός.

Ενσωματώθηκε στις ακαδημίες της Τζένοα κι έκανε αμέσως τη διαφορά. Τον βοήθησε ο σωματότυπός του, που συνδυάζει και έκρηξη και δύναμη, στα διάφορα ηλικιακά τμήματα ήταν σα να έπαιζε με μικρότερους. Με την ομάδα νέων έκανε θραύση στην επίθεση, αναδείχτηκε για δύο συνεχόμενες σεζόν πρώτος σκόρερ.

Η πρόοδος του ήταν τόσο έντονη, που πλέον η ημερομηνία γέννησης στο δελτίο του δεν μετρούσε, έτσι χτύπησε την πόρτα της πρώτης ομάδας το Νοέμβριο του 2017 σε ηλικία… βρέφους: 15 ετών και 10 μηνών έπαιξε επίσημο ματς κυπέλλου με την πρώτη ομάδα, εναντίον της Κροτόνε. Ο Νταβίντε Μπαλαρντίνι τον κράτησε να προπονείται και με την ανδρική ομάδα.

Όπως κάθε νεαρός ταλαντούχος παίκτης στην Ιταλία, το επόμενο βήμα στο μονοπάτι του ήταν συνδεδεμένο με ένα από τα μεγαλύτερα κλαμπ της χώρας. Η πίεση που άσκησε η Ίντερ το επόμενο καλοκαίρι δεν μπορούσε να αγνοηθεί. Παράλληλα με τη μεταγραφή του ήλθε και η κλήση στην εθνική ομάδα K19 της Ιταλίας, παρ’ ότι ήταν δύο χρόνια μικρότερος.

Προφανώς χρησιμοποιήθηκε αρχικά για τις ομάδες νέων, αλλά το όνομά του ακουγόταν συχνά για προώθηση στην πρώτη ομάδα. Κάτι που το περίμενε πολύ, αλλά δεν ήλθε. Βρέθηκε κάποιες φορές στην αποστολή της ανδρικής ομάδας της Ίντερ, αλλά δεν πάτησε ποτέ χορτάρι με τη φανέλα της. Παράλληλα, όμως, αγωνιζόταν ως βασικός με την Κ19 της Ιταλίας (έκανε 19 συμμετοχές με 5 γκολ).

Έγινε, λοιπόν, ένας «parchegiatto», ένας παρκαρισμένος. Ένας σκληρός όρος, που χρησιμοποιείται συχνά στην ιταλική μανατζερική και δημοσιογραφική πιάτσα του ποδοσφαίρου, για τους νέους παίκτες που τους αποκτούν οι μεγάλες ομάδες και τους δίνουν δανεικούς πότε εδώ και πότε εκεί, περιμένοντας να ανθίσουν.

Αυτή η διαδικασία άλλους παίκτες τους οφελεί κι άλλους τους χαντακώνει. Για την ακρίβεια, τις περισσότερες φορές το δεύτερο συμβαίνει. Από το καλοκαίρι του 2019, όταν και αποκτήθηκε από την Ίντερ, μέχρι το 2024 που έφτασε στο Ηράκλειο, ο Σαλσέδο πρόλαβε να γνωρίσει σε πέντε χρόνια έξι (!) διαφορετικές ομάδες: Τη Βερόνα (όπου έμεινε δύο σεζόν), τη Σπέτσια, τη Μπάρι, μια μικρή επιστροφή στη Τζένοα, την ισπανική Ελντένσε και την Λέκο, ομάδα Γ’ κατηγορίας, όπου αποτέλεσε και το ποδοσφαιρικό του πάτωμα.

Σ’ αυτή την πενταετία πουθενά δεν κατάφερε να ριζώσει. Αν και υπήρξαν κάποιες αναλαμπές, η έλλειψη εμπιστοσύνης από τη μεριά των προπονητών τον επηρέασε βαθιά. Ο ίδιος, σε μια από τις συνεντεύξεις που έχει δώσει σε ξένα μέσα, έχει μιλήσει με ειλικρίνεια για την επιθυμία του να παίζει σε υψηλό επίπεδο και για το πώς κάθε αλλαγή ήταν για αυτόν μια νέα πρόκληση, αλλά θέλει και συνθήκες εμπιστοσύνης.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, ο ΟΦΗ καλωσόρισε τον Σαλσέδο με τη μορφή δανεισμού από την Ίντερ. Οι επαφές του τότε προπονητή της ομάδας Τραϊανού Δέλλα με την Ιταλία τον είχαν οδηγήσει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Σε δηλώσεις του πάνω στην απόφασή του να έρθει στην Κρήτη, ο ίδιος τόνισε ότι δεν δίστασε στιγμή: η εμπιστοσύνη που ένιωσε από τον προπονητή ήταν καθοριστική, και ο στόχος του ήταν να προσφέρει όσο το δυνατόν περισσότερα στην ομάδα. Το κατάφερε ήδη από το πρώτο ματς του με τα μαυρόασπρα, πέτυχε το τρίτο (και καθοριστικό όπως αποδείχτηκε) γκολ στη νίκη 3-2 εναντίον του Άρη.

Η συνέχεια είναι γνωστή: Ο Σαλσέδο μετράει πια 51 ματς με τους Κρητικούς, τα περισσότερα στην καριέρα του σε ανδρικές ομάδες μ’ έναν σύλλογο. Τα 14 συνολικά γκολ μπορεί να μην φαίνεται εντυπωσιακός αριθμός, αλλά είναι, τηρουμένων των αναλογιών. Με τη δική του συμμετοχή ο ΟΦΗ έπαιξε τελικό κυπέλλου Ελλάδας το περασμένο καλοκαίρι και φέτος βρίσκεται δύο βήματα πριν το επαναλάβει.

Παρά το γεγονός ότι έχει φορέσει τη φανέλα των μικρών εθνικών ομάδων της Ιταλίας, ο Σαλσέδο δεν κρύβει τη βαθιά επιθυμία του να εκπροσωπήσει μια μέρα την Εθνική Κολομβίας. Σε συνέντευξή του στα μέσα της Λατινικής Αμερικής, δήλωσε ότι αν τον καλέσει η «Selección», θα πάει ακόμα και με κολύμπι! Γνωρίζει, άλλωστε, από… λιμάνια.