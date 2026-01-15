Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις στα Χανιά: Παρελθόν οι Μεγιάδο και Νεκούλ

Νέες αλλαγές στο ρόστερ των Χανίων, καθώς παρελθόν αποτελούν δύο από τους πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές της ομάδας, οι Μιγκέλ Μεγιάδο και Λούκας Νεκούλ.

Μετά τους Ορτιγκόζα, Κολτσίδα και Φουρλάνο, οι Κρητικοί προχώρησαν σε ακόμη δύο αποχωρήσεις, στο πλαίσιο των αλλαγών που βρίσκονται σε εξέλιξη στον σύλλογο. Οι Μεγιάδο και Νεκούλ είχαν αποκτηθεί στην αρχή της φετινής αγωνιστικής περιόδου και αποτέλεσαν βασικά στελέχη στα πλάνα του Σέφκι Κούκι.

Ωστόσο, οι εξελίξεις στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, μετά την αποχώρηση του Δημήτρη Δρόσου, έφεραν αναπροσαρμογές στον αγωνιστικό σχεδιασμό και το πλάνο της ομάδας, με αποτέλεσμα να υπάρξει κύμα αλλαγών στο ρόστερ.

Σε ό,τι αφορά το επόμενο βήμα της καριέρας τους, ο Μιγκέλ Μεγιάδο επιστρέφει στην πατρίδα του, για να φορέσει ξανά τη φανέλα της Τσακαρίτα, της ομάδας από την οποία ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή. Αντίθετα, ο Λούκας Νεκούλ θα συνεχίσει την καριέρα του εντός Ελλάδας, έχοντας συμφωνήσει με τη Μαρκό.