Μπετανκόρ: «Δούλευα ως ηλεκτρολόγος για να τα βγάλω πέρα – Όλοι έκλαιγαν μετά το γκολ με τη Ρεάλ»

Συγκλονιστικές αποκαλύψεις έκανε ο Χέφτε Μπετανκόρ μετά την ιστορική πρόκριση της Αλμπαθέτε επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο Copa del Rey, με τον ίδιο να εξελίσσεται σε απόλυτο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης.

Ο δανεικός από τον Ολυμπιακό επιθετικός πέτυχε δύο γκολ, με το δεύτερο στις καθυστερήσεις, στέλνοντας εκτός διοργάνωσης τη «βασίλισσα» και χαρίζοντας μια από τις μεγαλύτερες στιγμές στην ιστορία του συλλόγου του.

Ένα τέρμα που, όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος, θα τον συνοδεύει για όλη του τη ζωή, τόσο λόγω της σημασίας του όσο και εξαιτίας του μεγέθους του αντιπάλου. Παρ’ όλα αυτά, ακόμη και μετά το γκολ του, ο Μπετανκόρ δήλωσε πως δεν ένιωσε σιγουριά, πιστεύοντας ότι η Ρεάλ είχε ακόμη χρόνο να αντιδράσει.

Οι δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα ήταν αποκαλυπτικές. Ο 31χρονος φορ αποκάλυψε πως είχε μείνει εκτός ποδοσφαίρου για έξι μήνες, δουλεύοντας ως ηλεκτρολόγος για να τα βγάλει πέρα, πριν επιστρέψει δυναμικά στα γήπεδα.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η αναφορά του στην οικογένειά του, με τον Μπετανκόρ να τονίζει ότι μετά τη λήξη του αγώνα μίλησε μαζί τους μέσω βιντεοκλήσης και τόσο η σύζυγός του όσο και ο γιος του ξέσπασαν σε κλάματα από χαρά και περηφάνια.



- Πώς το έζησες απόψε;

«Ήταν μια μαγική βραδιά. Η ομάδα πάλεψε ενενήντα πέντε λεπτά για να ζήσει μια τέτοια βραδιά. Έχω περάσει πολλά χρόνια αγώνα και είμαι πολύ χαρούμενος για εμένα, για τους συμπαίκτες μου και για τους οπαδούς».



- Σκέφτηκες ποτέ ότι το ματς τελείωσε;

«Δεν πίστευα ότι είχε τελειώσει ούτε με το 3-2. Εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης απομένουν πολλά λεπτά και ο χρόνος δεν περνάει. Έψαχνα τον πίνακα του σκορ και νόμιζα ότι είχαν απομείνει πολλά λεπτά. Είναι μια ομάδα που το έχει δείξει πάντα και ακόμη και συνήθως δεν τα παρατάει».



- Έχεις δει κάποιο από τα γκολ σου;



«Δεν μπορούσα να δω τίποτα. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να μιλήσω στον γιο μου και την κόρη μου που δεν μπορούσαν να είναι εδώ. Στο τέλος τα λόγια περισσεύουν και τους είπα ότι απλά τους αγαπώ. Είναι αυτές οι στιγμές, τα λόγια περισσεύουν γιατί στο τέλος είναι πολλά χρόνια που παλεύεις για να ζήσεις μέρες σαν τη σημερινή».



- Σου έτυχε κάποιο περιστατικό στον πανηγυρισμό;



«Πρέπει να βάλουμε πρόστιμο στον γιατρό επειδή μου προκάλεσε ένα χτύπημα στη μύτη... Άρχισα να αιμορραγώ ασταμάτητα στον πανηγυρισμό».



- Δεν είχες εύκολο δρόμο, ήθελες να αφήσεις το ποδόσφαιρο, έτσι δεν είναι;



«Πριν από εννέα χρόνια ήθελα να αφήσω το ποδόσφαιρο, δεν ήταν καλά τα πράγματα στο μυαλό μου, ήθελα να αφήσω το ποδόσφαιρο και το άφησα για έξι μήνες, άρχισα να δουλεύω, να προπονούμαι στη γειτονιά μου με τους φίλους μου. Άρχισα να δουλεύω ως ηλεκτρολόγος για να καθαρίσω το κεφάλι μου. Ήθελα να καθαρίσω το κεφάλι μου, δεν είχα σωστές σκέψεις, πήρα πολλή βοήθεια από την οικογένειά μου, από τον ψυχολόγο μου... σήμερα νιώθω να έχω ανταμειφθεί».



-Υπήρχε μεγάλη συγκίνηση στην κλήση με τη γυναίκα σου και το παιδί σου;

«Ήταν απίστευτο. Έκλαιγαν συνέχεια η γυναίκα μου και ο γιος μου».

