Ο Τσιμεντερίδης στο Ηρακλής-Αναγέννηση Καρδίτσας - Αναλυτικά οι ορισμοί της 17ης αγωνιστικής

Αναλυτικά οι ορισμοί:
Βόρειος όμιλος
Σάββατο 17/01/26 -15:00
Αστέρας Τρίπολης Β – Καμπανιακός
Διαιτητής: Τασιόπουλος (Θεσσαλίας)
Βοηθοί: Μαυροκορδόπουλος, Μακρής (Αργολίδος)
Ηρακλής – Αναγέννηση Καρδίτσας
Διαιτητής: Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)
Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος (Ημαθίας), Μάτσας (Ηρακλείου)
Νίκη Βόλου – Νεστός Χρυσούπολης
Διαιτητής: Μπουτσίκος (Μακεδονίας)
Βοηθοί: Αγγελόπουλος, Φράγκος (Μακεδονίας)
Καβάλα – ΠΑΣ Γιάννινα
Διαιτητής: Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)
Βοηθοί: Φακανας, Μποζατζίδης (Μακεδονίας)
Μακεδονικός – ΠΑΟΚ Β
Διαιτητής: Τσιοφλίκη (Λάρισας)
Βοηθοί: Τραουδάς (Πιερίας), Μπογιατζόγλου (Ημαθίας)
Νότιος όμιλος
Κυριακή 18/01/26 – 15:00
Παναργειακός – Καλαμάτα
Διαιτητής: Αντωνίου (Αχαϊας)
Βοηθοί: Ανδριανός (Αχαϊας), Καραλής (Ηλείας)
Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β
Διαιτητής: Μπεκιάρης (Κορίνθου)
Βοηθοί: Μαυρουδής (Ηρακλείου), Κωνσταντόπουλος (Αρκαδίας)
Χανιά – Αιγάλεω
Διαιτητής: Νταούλας (Δυτ. Αττικής)
Βοηθοί: Πάγκαλος (Λασιθίου), Παύλος (Δυτ. Αττικής)
Μαρκό – Athens Kallithea FC
Διαιτητής: Μπακογιάννης (Αθηνών)
Βοηθοί: Τοροσι΄άδης (Μακεδονίας), Μιχαλας (Κέρκυρας)
Πανιώνιος – Ελλάς Σύρου
Διαιτητής: Ανδριανός (Αχαϊας)
Βοηθοί: Κακαφώνης (Αχαϊας), Κουντουράς (Μακεδονίας)