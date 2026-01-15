Ο Τσιμεντερίδης στο Ηρακλής-Αναγέννηση Καρδίτσας - Αναλυτικά οι ορισμοί της 17ης αγωνιστικής

Ο Σταύρος Τσιμεντερίδης θα διευθύνει το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ Ηρακλή και Αναγέννησης Καρδίτσας - Αναλυτικά οι ορισμοί της 17ης αγωνιστικής.

Αναλυτικά οι ορισμοί: Βόρειος όμιλος Σάββατο 17/01/26 -15:00 Αστέρας Τρίπολης Β – Καμπανιακός

Διαιτητής: Τασιόπουλος (Θεσσαλίας)

Βοηθοί: Μαυροκορδόπουλος, Μακρής (Αργολίδος) Ηρακλής – Αναγέννηση Καρδίτσας

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος (Ημαθίας), Μάτσας (Ηρακλείου) Νίκη Βόλου – Νεστός Χρυσούπολης

Διαιτητής: Μπουτσίκος (Μακεδονίας)

Βοηθοί: Αγγελόπουλος, Φράγκος (Μακεδονίας) Καβάλα – ΠΑΣ Γιάννινα

Διαιτητής: Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

Βοηθοί: Φακανας, Μποζατζίδης (Μακεδονίας) Μακεδονικός – ΠΑΟΚ Β

Διαιτητής: Τσιοφλίκη (Λάρισας)

Βοηθοί: Τραουδάς (Πιερίας), Μπογιατζόγλου (Ημαθίας) Νότιος όμιλος Κυριακή 18/01/26 – 15:00 Παναργειακός – Καλαμάτα

Διαιτητής: Αντωνίου (Αχαϊας)

Βοηθοί: Ανδριανός (Αχαϊας), Καραλής (Ηλείας) Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β

Διαιτητής: Μπεκιάρης (Κορίνθου)

Βοηθοί: Μαυρουδής (Ηρακλείου), Κωνσταντόπουλος (Αρκαδίας) Χανιά – Αιγάλεω

Διαιτητής: Νταούλας (Δυτ. Αττικής)

Βοηθοί: Πάγκαλος (Λασιθίου), Παύλος (Δυτ. Αττικής) Μαρκό – Athens Kallithea FC

Διαιτητής: Μπακογιάννης (Αθηνών)

Βοηθοί: Τοροσι΄άδης (Μακεδονίας), Μιχαλας (Κέρκυρας) Πανιώνιος – Ελλάς Σύρου

Διαιτητής: Ανδριανός (Αχαϊας)

Βοηθοί: Κακαφώνης (Αχαϊας), Κουντουράς (Μακεδονίας)