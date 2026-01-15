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Ο Τσιμεντερίδης στο Ηρακλής-Αναγέννηση Καρδίτσας - Αναλυτικά οι ορισμοί της 17ης αγωνιστικής

Ποδόσφαιρο
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Ο Σταύρος Τσιμεντερίδης θα διευθύνει το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ Ηρακλή και Αναγέννησης Καρδίτσας - Αναλυτικά οι ορισμοί της 17ης αγωνιστικής.

Αναλυτικά οι ορισμοί:

Βόρειος όμιλος

Σάββατο 17/01/26 -15:00

Αστέρας Τρίπολης Β – Καμπανιακός
Διαιτητής: Τασιόπουλος (Θεσσαλίας)
Βοηθοί: Μαυροκορδόπουλος, Μακρής (Αργολίδος)

Ηρακλής – Αναγέννηση Καρδίτσας 
Διαιτητής: Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)
Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος (Ημαθίας), Μάτσας (Ηρακλείου)

Νίκη Βόλου – Νεστός Χρυσούπολης 
Διαιτητής: Μπουτσίκος (Μακεδονίας)
Βοηθοί: Αγγελόπουλος, Φράγκος (Μακεδονίας)

Καβάλα – ΠΑΣ Γιάννινα 
Διαιτητής: Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)
Βοηθοί: Φακανας, Μποζατζίδης (Μακεδονίας)

Μακεδονικός – ΠΑΟΚ Β
Διαιτητής: Τσιοφλίκη (Λάρισας)
Βοηθοί: Τραουδάς (Πιερίας), Μπογιατζόγλου (Ημαθίας)

Νότιος όμιλος

Κυριακή 18/01/26 – 15:00

Παναργειακός – Καλαμάτα 
Διαιτητής: Αντωνίου (Αχαϊας)
Βοηθοί: Ανδριανός (Αχαϊας), Καραλής (Ηλείας)

Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β
Διαιτητής: Μπεκιάρης (Κορίνθου)
Βοηθοί: Μαυρουδής (Ηρακλείου), Κωνσταντόπουλος (Αρκαδίας)

Χανιά – Αιγάλεω
Διαιτητής: Νταούλας (Δυτ. Αττικής)
Βοηθοί: Πάγκαλος (Λασιθίου), Παύλος (Δυτ. Αττικής)

Μαρκό – Athens Kallithea FC 
Διαιτητής: Μπακογιάννης (Αθηνών)
Βοηθοί: Τοροσι΄άδης (Μακεδονίας), Μιχαλας (Κέρκυρας)

Πανιώνιος – Ελλάς Σύρου
Διαιτητής: Ανδριανός (Αχαϊας)
Βοηθοί: Κακαφώνης (Αχαϊας), Κουντουράς (Μακεδονίας)

Ο Τσιμεντερίδης στο Ηρακλής-Αναγέννηση Καρδίτσας - Αναλυτικά οι ορισμοί της 17ης αγωνιστικής