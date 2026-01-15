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Ενίσχυση με Κορνέζο ο Λεβαδειακός

Ποδόσφαιρο
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Στο πρόσωπο του Γιώργου Κορνέζου βρήκε ο Λεβαδειακός τον αντικαταστάτη του Γιώργου Κάτρη. 

Αμυντικός έφυγε, αμυντικός ήρθε στη Λιβαδειά, με τους Βοιωτούς να καλύπτουν άμεσα το κενό που αφήνει ο Γιώργος Κάτρης, ο οποίος επιστρέφει στον Παναθηναϊκό. 

Ο Λεβαδειακός φέρνει πίσω στην Ελλάδα τον 27χρονο στόπερ Γιώργο Κορνέζο, ο οποίος αγωνίστηκε τον τελευταίο χρόνο στην τσέχικη Μπάνικ Οστράβα, ενώ παλαιότερα έπαιξε σε ΑΕΚ, Λαμία και Βόλο. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση: 

Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την απόκτηση του κεντρικού αμυντικού Γιώργου Κορνέζου.

Ο 27χρονος στόπερ αγωνιζόταν τον τελευταίο χρόνο στο πρωτάθλημα της Τσεχίας με την Μπάνικ Οστράβα.

Ο υψηλόσωμος αμυντικός (ύψους 1,91 μ.) διαθέτει σημαντική εμπειρία από τα ελληνικά γήπεδα, μετρώντας 59 συμμετοχές σε επίπεδο Super League.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού, ακολούθησαν ο Αστέρας Βλαχιώτη, η Σπάρτη, ο Ιωνικός και ο Εθνικός, ενώ το 2019 έκανε το μεγάλο βήμα για την ΑΕΚ. Επόμενοι σταθμοί του ο Βόλος, ξανά ο Ιωνικός κι έπειτα ο Αστέρας Βλαχιώτη, και η ΑΕΚ Β, στη συνέχεια φόρεσε για 2,5 χρόνια τη φανέλας της Λαμίας, πριν μετακομίσει στο εξωτερικό.

Γιώργο σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Λεβαδειακού, σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες!

Ενίσχυση με Κορνέζο ο Λεβαδειακός