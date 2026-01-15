Ενίσχυση με Κορνέζο ο Λεβαδειακός

Στο πρόσωπο του Γιώργου Κορνέζου βρήκε ο Λεβαδειακός τον αντικαταστάτη του Γιώργου Κάτρη.

Αμυντικός έφυγε, αμυντικός ήρθε στη Λιβαδειά, με τους Βοιωτούς να καλύπτουν άμεσα το κενό που αφήνει ο Γιώργος Κάτρης, ο οποίος επιστρέφει στον Παναθηναϊκό.

Ο Λεβαδειακός φέρνει πίσω στην Ελλάδα τον 27χρονο στόπερ Γιώργο Κορνέζο, ο οποίος αγωνίστηκε τον τελευταίο χρόνο στην τσέχικη Μπάνικ Οστράβα, ενώ παλαιότερα έπαιξε σε ΑΕΚ, Λαμία και Βόλο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την απόκτηση του κεντρικού αμυντικού Γιώργου Κορνέζου.

Ο 27χρονος στόπερ αγωνιζόταν τον τελευταίο χρόνο στο πρωτάθλημα της Τσεχίας με την Μπάνικ Οστράβα.

Ο υψηλόσωμος αμυντικός (ύψους 1,91 μ.) διαθέτει σημαντική εμπειρία από τα ελληνικά γήπεδα, μετρώντας 59 συμμετοχές σε επίπεδο Super League.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού, ακολούθησαν ο Αστέρας Βλαχιώτη, η Σπάρτη, ο Ιωνικός και ο Εθνικός, ενώ το 2019 έκανε το μεγάλο βήμα για την ΑΕΚ. Επόμενοι σταθμοί του ο Βόλος, ξανά ο Ιωνικός κι έπειτα ο Αστέρας Βλαχιώτη, και η ΑΕΚ Β, στη συνέχεια φόρεσε για 2,5 χρόνια τη φανέλας της Λαμίας, πριν μετακομίσει στο εξωτερικό.

Γιώργο σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Λεβαδειακού, σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες!