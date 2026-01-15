Ο Ροσένιορ ανέλαβε την ευθύνη για τα λάθη του Σάντσες

Ο προπονητής της Τσέλσι Λίαμ Ροσένιορ ανέλαβε την ευθύνη για τα λάθη του τερματοφύλακα Ρόμπερτ Σάντσες, μετά την ήττα με 3-2 στον πρώτο αγώνα της ημιτελικής φάσης του Λιγκ Καπ κόντρα στην Άρσεναλ, που διεξήχθη στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Ο Σάντσες υπέπεσε σε δύο καθοριστικά σφάλματα: αρχικά δεν κατάφερε να απομακρύνει το κόρνερ του Ντέκλαν Ράις στο 7ο λεπτό, επιτρέποντας στον Μπεν Γουάιτ να ανοίξει το σκορ, ενώ στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου έχασε την μπάλα σε σέντρα του Γουάιτ, με τον Βίκτορ Γκιόκερες να σκοράρει εύκολα στο 49’.

«Ζητάω από τον Ρομπ να κάνει πράγματα που δεν είχε κάνει στο παρελθόν. Το ξεκαθάρισα πριν από το παιχνίδι: όταν οι παίκτες μου κάνουν λάθη, την ευθύνη την έχω εγώ», δήλωσε ο Ροσένιορ, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Τσέλσι στις 6 Ιανουαρίου, μετά την απομάκρυνση του Έντσο Μαρέσκα. «Είναι το πρώτο του παιχνίδι μαζί μου και έχουμε δουλέψει μόλις δύο ημέρες. Η δουλειά μου είναι να τους βοηθώ, όχι να τους κατηγορώ».