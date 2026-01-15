Ατρόμητος: Κινείται και για Νίκα

Για την απόκτηση του Γιώργου Νίκα ενδιαφέρεται ο Ατρόμητος.

Δυναμικές κινήσεις στο μεταγραφικό παζάρι κάνει ο Ατρόμητος, θέλοντας να εμφανιστεί βελτιωμένος στο υπόλοιπο του πρωταθλήματος. Μετά τους Τσούμπερ και Μήτογλου, με τους οποίους έχει συμφωνήσει, οι Περιστεριώτες προσπαθούν να αποκτήσουν και τον Γιώργο Νίκα.

Ο 26χρονος μέσος ανήκει στον Παναθηναϊκό, με συμβόλαιο έως το 2027, ωστόσο δεν βρίσκεται στα πλάνα του Ράφα Μπενίτεθ. Ο Ατρόμητος θα ήθελε να τον εντάξει στο δυναμικό του, αλλά δεν είναι εύκολη υπόθεση. Αφενός κι άλλες ομάδες της Super League έχουν εκφράσει ενδιαφέρον, αφετέρου ο ίδιος θα ήθελε να δοκιμάσει να αγωνιστεί στο εξωτερικό.