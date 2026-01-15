Αρμπελόα: «Αναλαμβάνω την ευθύνη, δεν φοβάμαι την αποτυχία»

Η απόλυτη ντροπή... Κάπως έτσι υποδέχθηκε ο Τύπος της Μαδρίτης την ήττα με 3-2 της Ρεάλ Μαδρίτης στο γήπεδο της Αλμπαθέτε (σ.σ. μιας μέτριας ομάδας που βρίσκεται στην 17η θέση της δεύτερης κατηγορίας της Ισπανίας), στον «γύρο των 16» του Κυπέλλου Ισπανίας.

Αυτή η ταπείνωση έρχεται ακριβώς την στιγμή που οι Μαδριλένοι άλλαξαν προπονητή, καθώς ο Άλβαρο Αρμπελόα, έκανε ντεμπούτο στον πάγκο ως αντικαταστάτης του Τσάμπι Αλόνσο.

Η ομάδα της Μαδρίτης ήταν απογοητευτική και ο Αρμπελόα λίγο μετά το τέλος του αγώνα, δήλωσε:

«Σε αυτόν τον σύλλογο, ακόμη και μια ισοπαλία είναι κακή, μια τραγωδία. Φαντασθείτε μια ήττα σαν κι αυτή. Ειδικά εναντίον μιας ομάδας χαμηλότερης κατηγορίας. Εάν κάποιος είναι υπεύθυνος, αυτός είμαι εγώ, αφού εγώ ήμουν αυτός που έπαιρνε τις αποφάσεις σχετικά με την επιλογή της ομάδας, το στυλ παιχνιδιού μας και τις αλλαγές. Θέλω να ευχαριστήσω τους παίκτες για την υποδοχή τους και θα τους βοηθήσουμε να ανακάμψουν σωματικά και ψυχικά».

Όπως φαίνεται, ο Αρμπελόα, ο οποίος έδωσε φανέλα βασικού στους νεαρούς Χιμένες και Σεστέρο, απέφυγε να κατηγορήσει τους παίκτες του, ενώ υπερασπίσθηκε τις επιλογές του:



«Ήμουν πεπεισμένος ότι η ομάδα που έβαλα στο γήπεδο ήταν η σωστή και ο πάγκος ήταν εξαιρετικός. Έχω μια πολύ ταλαντούχα ομάδα και δεν είναι εύκολο για αυτούς να κάνουν όλα όσα τους ζήτησα σε μια ημέρα με έναν νέο προπονητή. Νιώθω πλήρως υπεύθυνος. Το σημαντικό είναι να επιστρέψουμε στην δουλειά και να τους επαναφέρουμε στην άριστη φόρμα. Πολλοί παίκτες πρέπει να ανακτήσουν την καλύτερη φυσική τους κατάσταση και πρέπει να δουλέψουμε και να προετοιμαστούμε για τον αγώνα του Σαββάτου. Δεν φοβάμαι την αποτυχία. Καταλαβαίνω όσους βλέπουν αυτή την ήττα ως αποτυχία. Η αποτυχία είναι μέρος του δρόμου προς την επιτυχία. Για εμένα, αυτά τα δύο δεν είναι αντίθετα. Θα μου επιτρέψει να προοδεύσω. Έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης, αλλά δεν φοβάμαι την αποτυχία. Έχω βιώσει πολλές αποτυχίες στην ζωή μου. Έχω υποφέρει από πολύ πιο δύσκολους αποκλεισμούς σε κύπελλο και ανυπομονώ να επιστρέψω στη Βαλντεμπέμπας για να δουλέψω με τους παίκτες μου».