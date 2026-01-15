Ιταλικό σενάριο για επιστροφή του Τσιμίκα στον Ολυμπιακό!

Ο Τσιμίκας αποχωρεί από τη Ρόμα και στην Ιταλία κάνουν λόγο για έντονο ενδιαφέρον του Ολυμπιακού να τον αποκτήσει.

Ο δανεισμός του Κώστα Τσιμίκα στη Ρόμα από τη Λίβερπουλ αναμένεται να διακοπεί, καθώς δεν βρίσκεται στα πλάνα του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι. Και ρεπορτάζ της «Gazzetta dello Sport» αναφέρει πως ήδη υπάρχει ενδιαφέρον για τον Greek Scouser, μιας και ούτε στο Άνφιλντ έχει θέση.

Συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι η Λίβερπουλ έχει δεχτεί κρούσεις για τον Έλληνα αριστερό μπακ, μια εκ των οποίων είναι από τον Ολυμπιακό, με τον οποίο μιλάει απευθείας για ενδεχόμενο παραχώρησής του.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν κρύψει ότι θα ήθελαν και πάλι τον Τσιμίκα στο ρόστερ τους και πλέον μπορούν να του προσφέρουν την ευκαιρία να βρει ξανά αγωνιστικά τον εαυτό του. Βέβαια, όλα θα εξαρτηθούν αν ο ίδιος σκέφτεται σοβαρά την επιστροφή του στην Ελλάδα ή θα προτιμήσει να παραμείνει στο εξωτερικό.