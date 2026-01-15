Μπέτις: Κέρδισε Έλτσε και... Άβιλα ενόψει ΠΑΟΚ - Εξαιρετικά αμφίβολοι οι Μαροκινοί

Η Μπέτις επικράτησε δύσκολα με ανατροπή της Έλτσε (2-1), έχοντας ως κορυφαίο τον... φευγάτο Τσίμι Άβιλα με δύο γκολ - Τι συμβαίνει με τους Μαροκινούς.

Πρόκριση στους «8» του Κυπέλλου πανηγύρισε η ομάδα της Ανδαλουσίας, με εντός έδρας ανατροπή κόντρα στην Έλτσε και δύο γκολ του τρίτου της φορ, Τσίμι Άβιλα.

Η ομάδα του Πελεγκρίνι παρατάχθηκε με πάρα πολλές απουσίες και τα βρήκε... σκούρα κόντρα στην Έλτσε, η οποία προηγήθηκε με τον Πετρότ στο 58ο λεπτό.

Όμως η αλλαγή του Τσίμι Άβιλα ήταν το σημείο-κλειδί της αναμέτρησης. Με δύο γκολ μέσα σε δώδεκα λεπτά (68΄και 80΄) ο Ισπανός φορ «καθάρισε» για τη Μπέτις, πετυχαίνοντας τα πρώτα του γκολ τη φετινή σεζόν.

Μένει να δούμε, αν αυτή η εμφάνιση θα κρίνει και το μέλλον του στην ομάδα, καθώς πριν τον τραυματισμό του Κούτσο δεν υπολογιζόταν, με τη Χετάφε να έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της.

Παράλληλα, η πρόκριση του Μαρόκου στον τελικό του Κόπα Άφρικα, μειώνει τις πιθανότητες να δώσουν το «παρών» στο ΠΑΟΚ - Μπέτις οι Μαροκινοί Εζαλζουλί-Άμραμπατ, οι οποίοι θα βρίσκονται στην πατρίδα τους τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα το πρωί.

Στην αντίστοιχη περίπτωση με τον Μπακαμπού, ο Μανουέλ Πελεγκρίνι δεν είχε συμπεριλάβει τον Αφρικανό φορ στο επόμενο παιχνίδι της Μπέτις, σχολιάζοντας μάλιστα «Δεν είχε τις απαραίτητες μέρες ξεκούρασης και προπονήσεις με την ομάδα».

Με την πρόκριση για τους «Βερδιμπλάνκος» να έχει κριθεί, δύσκολα ο Χιλιανός τεχνικός -εν μέσω τόσων απουσιών- θα ρισκάρει τη συμμετοχή δύο ακόμα κομβικών παικτών της Μπέτις ενόψει της συνέχειας.