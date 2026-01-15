Ένταση μετά το σφύριγμα στο Τσέλσι – Άρσεναλ: Στα... χέρια Έντσο και Θουμπιμέντι (vid)

Το ντέρμπι ανάμεσα σε Τσέλσι και Άρσεναλ δεν ολοκληρώθηκε με το τελευταίο σφύριγμα, καθώς η ένταση συνεχίστηκε και εκτός αγωνιστικού χώρου, με πρωταγωνιστές τον Έντσο Φερνάντες και τον Μάρτιν Θουμπιμέντι.

Ο πρώτος ημιτελικός του Carabao Cup στο «Στάμφορντ Μπριτζ» έληξε με νίκη 3-2 για την Άρσεναλ, αποτέλεσμα που άφησε τους «μπλε» με απλώς μειωμένο το σκορ της ήττας και αρκετή απογοήτευση στις τάξεις τους. Ένας από τους πιο εκνευρισμένους παίκτες ήταν ο Έντσο Φερνάντες.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Αργεντινός μέσος ενεπλάκη σε έντονη λογομαχία με τον Μάρτιν Θουμπιμέντι, με την κατάσταση να ξεφεύγει στιγμιαία, καθώς ο Έντσο τον άρπαξε με απειλητική διάθεση. Η παρέμβαση του Ροζίνιορ, αλλά και του Γκάμπριελ, ήταν άμεση, αποτρέποντας τα χειρότερα και βάζοντας τέλος στο επεισόδιο.

Ο Φερνάντες, γνωστός για τον παρορμητικό του χαρακτήρα, δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του μετά το αποτέλεσμα, σε ένα ματς στο οποίο κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια, χωρίς όμως να καταφέρει να αλλάξει την έκβαση του αγώνα για την Τσέλσι.