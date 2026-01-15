Ενίσχυση στα γκολπόστ για τον Μακεδονικό με Συριτούδη

Την απόκτηση του Άγγελου Συριτούδη ανακοίνωσε ο Μακεδονικός, ενισχύοντας τη θέση κάτω από τα δοκάρια στην ύστατη προσπάθεια παραμονής.



Ο Συριτούδης ξεκίνησε από την ΑΕ Διδυμοτείχου, συνέχισε στην Κ19 του Ηρακλή κατακτώντας το πρωτάθλημα Νέων της Super League 2 και αγωνίστηκε στη Γ’ Εθνική με Ηρακλή Αμπελοκήπων και Αλεξανδρούπολη.

Ακολούθησε διετής παρουσία στη Γερμανία (SC Μπέρνμπουργκ, MSV Νόιρουπιν), ενώ την περσινή σεζόν ανήκε στη Λαμία με δύο συμμετοχές στη Super League.

H ανακοίνωση:

“Η διοίκηση της ΠΑΕ Μακεδονικός βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον τερματοφύλακα Άγγελο Συριτούδη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι τον Ιούνιο του 2026!

Ο 25χρονος (28/01/2000) τερματοφύλακας έχει ύψος 1.87 και γεννήθηκε στο Διδυμότειχο.

Ο Συριτούδης ξεκίνησε την καριέρα του στην ΑΕ Διδυμοτείχου όπου παρέμεινε για 8 χρόνια παίρνοντας στη συνέχεια μεταγραφή για την Κ19 του Ηρακλή, καταφέρνοντας την τελευταία του χρονιά να κατακτήσει το Πρωτάθλημα Νέων της Super League 2 με τους Θεσσαλονικείς. Επόμενος σταθμός στην καριέρα του Άγγελου ήταν ο Ηρακλής Αμπελοκήπων, που συμμετείχε στο Πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής.

Στη συνέχεια, για δύο σεζόν από το 2020 έως το 2022 ήταν στην Αλεξανδρούπολη, σύλλογο και πάλι της Γ’ Εθνικής. Μετέπειτα, για δύο χρόνια αγωνίστηκε στην Γερμανία στις ομάδες SC Bernburg και MSV Neuruppin. Το καλοκαίρι του 2024 επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό της Λαμίας, καταγράφοντας την περσινή σεζόν δύο συμμετοχές στην Super League.

Η διοίκηση του συλλόγου καλωσορίζει τον Άγγελο στην μεγάλη «πράσινη» οικογένεια και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες!”