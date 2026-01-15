Χωρίς Λαμπρόπουλο, Ανδρούτσο και Νους ο ΟΦΗ κόντρα στον ΠΑΟΚ

Με τρεις σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί ο ΟΦΗ στο παιχνίδι της Τούμπας κόντρα στον ΠΑΟΚ την προσεχή Κυριακή (18/1 19:00).

Οι Κρητικοί πήραν μία επική πρόκριση μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια επί της ΑΕΚ (0-1) και βρίσκονται μία... ανάσα από τον δεύτερο συνεχόμενο τελικό Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Παρόλα αυτά, ο Χρήστος Κόντης είδε την ομάδα του να ολοκληρώνει το παιχνίδι με εννιά παίκτες, καθώς Λαμπρόπουλος και Νους είδαν την κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή Παπαπέτρου.

Ως εκ τούτου θα απουσιάσουν από το παιχνίδι της Κυριακής (18/1) με τον ΠΑΟΚ, ενώ για την ίδια αιτία θα λείψει και ο Θανάσης Ανδρούτσος, ο οποίος συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες.

Τρεις κομβικές απουσίες -μία σε κάθε θέση- για τους Κρητικούς, με τους Λαμπρόπουλο-Ανδρούτσο να είναι οι δύο πρώτοι σε λεπτά συμμετοχής και τον Νους να είναι ο δεύτερος σκόρερ της ομάδας, προερχόμενος από καρέ κόντρα στον Αστέρα.