Μετά τους βετεράνους: Ποιοι ετοιμάζουν νέες κινητοποιήσεις για να αναδείξουν τις σφαγές του Θρύλου

Το «δοξασμένο κομμάτι του ελληνικού ποδοσφαίρου» όπως αναφέρουν τους εαυτούς τους οι βετεράνοι του Ολυμπιακού, πρέπει να ακουστούν, γιατί αν δεν ξέρουν αυτοί από διαιτητική εύνοια, ποιος ξέρει; Ο Γιάννης Αυλακιώτης βάζει τα πράγματα στη θέση τους.

Δόξα στα παιδιά σου Ολυμπιακέ… Αυτό φώναζα όρθιος φίλοι μου, μόλις διάβασα τη δακρύβρεχτη, ψυχωμένη ανακοίνωση που συνέταξαν οι βετεράνοι του Θρύλου. Με έχει συνεπάρει η συγκίνηση και οι θύμισες, σχωράτε με.

Η γνώμη τους για τη διαιτησία, είναι η πιο σοβαρή που έχει ακουστεί. Ούτε ο Γιαννάκης Παπαδόπουλος τόση γνώση του παρασκηνίου. Από πιο μέσα δεν έχει ζήσει κανείς την κατάσταση. Αυτόπτες μάρτυρες ήταν. Σαν τους φοιτητές στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία που παρακολουθούν χειρουργεία.

Όταν ανάμεσα στους βετεράνους του Θρύλου βρίσκεται ο Αλέκος ο Αλεξανδρής, λέτε να μην ξέρει πότε ένας ρέφερι αδικεί την αρμάδα του Μεντιλίμπαρ; Ο Πρέντραγκ ο Τζόρτζεβιτς με χρόνια τενοντίτιδα στο αριστερό πόδι λόγω εκτελέσεων πέναλτι, πιστεύετε πως δεν αντιλαμβάνεται χωρίς να χρειαστεί ριπλέι; Ας είμαστε ελάχιστα σοβαροί σε αυτή τη χώρα. Ακούστε τους πρωταγωνιστές.

Αν δεν με πιστεύετε, τα λένε και μόνοι τους. Στην ανακοίνωσή τους οι καλοί μου αυτοχαρακτηρίζονται ως «δοξασμένο κομμάτι του ελληνικού ποδοσφαίρου». Η Άντζελα Δημητρίου δεν έχει αυτοαποθεωθεί με τέτοιο τρόπο ως τώρα. Θρύλος είσαι, δημιουργείς νέους ορίζοντες για τους ποδοσφαιρικούς σου μύθους.

«Βλέπουμε με έκπληξη και αποτροπιασμό τα όσα τραγελαφικά συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό στο ποδόσφαιρο», γράφουν οι καθηγητές του Μέσι. Εσύ φίλε αναγνώστη, μπορείς να διαφωνήσεις μαζί τους; Έχουν εκπλαγεί και τους προκαλεί αποτροπιασμό το τωρινό ποδόσφαιρο. Γιατί δεν βλέπουν αντιπάλους να παίζουν με παντόφλες όπως η Ξάνθη, ο Εργοτέλης, το Αιγάλεω, η Καλλονή, η Κέρκυρα, ο Αρης και άλλοι. Ούτε διαιτητές στο 100-0 υπέρ του ενός. Εκείνες οι δοξασμένες μέρες στις οποίες μεγαλούργησαν λόγω του τεράστιου ταλέντου τους. Σαρώνοντας τους τίτλους. Με την ευκαιρία να αναφέρω μια ακόμη είδηση: Τιμητικά στον σύνδεσμο βετεράνων του Θρύλου, εντάχθηκε και ο Βάλνερ. Για την προσφορά του στην ομάδα.

Έδωσαν τον ιδρώτα τους. Γνωρίζουν ότι τα πάντα τα κέρδισαν με το σπαθί τους. Γι’ αυτό και ενοχλούνται από διαιτητές που κατάγονται από Χαλκιδική και ζουν Θεσσαλονίκη. Που πας κύριε; Αφού σαν την Χαλκιδική δεν έχει, για να μετακομίζεις Θεσσαλονίκη κάποιο λάκκο έχει η φάβα. Τα λέει κι ο Σπάθας στο MEGA.

Τρελαίνονται με Σλοβένους που έχουν τολμήσει να επιτρέψουν αρνητικό αποτέλεσμα της «ερυθρόλευκης» μηχανής. Με τους Σλοβένους γενικά δεν τα πάμε καλά, από τότε που ο Κάτανετς είχε απολυθεί επειδή έλεγε πως υπάρχει ψύχωση για το πρωτάθλημα. Άχτι μας έχουν οι μπαγάσηδες. Ξυπνήστε αδέρφια, κλέβουν τον Θρύλο!

Δεκτοί διαιτητές γίνονται μόνο από τον σύνδεσμο Ταμπουρίων, Καμινίων, Δραπετσώνας, Κορυδαλλού, Καλλίπολης, Μικρολίμανου, το πολύ Παλαιού Φαλήρου. Όχι Νέου, προσοχή. Εκεί είναι και οι κακοί που εδρεύουν στο ΣΕΦ, οι ενδοοικογενειακές σχέσεις τον τελευταίο καιρό δεν είναι αγαστές.

Τους πνίγει το δίκιο τους βετεράνους. Μην ακούτε χαζά δεξιά κι αριστερά πως πήραν έτοιμη ανακοίνωση προς δημοσίευση. Οι δόξες του Θρύλου δεν κάνουν ποτέ τέτοια. Σε λίγο θα τους κατηγορήσετε πως έπαιρναν έτοιμους τίτλους και έβγαιναν με απ’ ευθείας ανάθεση στο Champions League. Είναι μωρέ σοβαρά πράγματα αυτά;

Άγγιξε πολλούς η «φωνή» των δαφνοστεφανωμένων που σύμφωνα με τους ίδιους ήταν υπερπαίκτες και δεν έβλεπαν κανέναν αντίπαλο. Αναμένεται άμεσα ανακοίνωση κατά της ΕΠΟ, του Μάκη Γκαγκάτση, του Λανουά και των διαιτητών περιοχών σε απόσταση άνω των 2 χλμ από το λιμάνι του Πειραιά, από τους εξής:

• Απόστρατοι της Αστυνομίας, θα υπογράφει ο Τσιρώνης.

• Ο κοινοτάρχης απ’ το χωριό του Γκιρτζίκη.

• Σύνδεσμος βετεράνων διαιτητών με τη διακριτική ονομασία «τα παιδιά του Θωμά».

• Τουριστικό γραφείο που διοργανώνει εκδρομές στα νησιά του Σαρωνικού με τίτλο «δεν υπάρχει μόνο η Χαλκιδική, υπάρχουμε κι εμείς».

• ΠΑΕ Αιγάλεω με ξεκάθαρα παράπονα για το γεγονός πως όσο δεν «κερδάει» χωρίς ιδρώτα ο Ολυμπιακός, δεν «κερδάει» ούτε το Σίτι.

• Οικογένεια Σπάθα, επειδή μόνο δύο άνθρωποι επηρέασαν και πλέον εκφράζουν άποψη για το άθλημα, ενώ έχουν μεγάλο σόι και πρέπει να ακουστούν περισσότεροι.

• Βετεράνοι αντιπάλων του Ολυμπιακού που είχαν το προνόμιο να μην κουράζονται και να μειώνεται ο κίνδυνος τραυματισμού στα ματς με τον Θρύλο.