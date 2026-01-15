Ολυμπιακός: Αγωνία για Μπιανκόν ενόψει Λεβερκούζεν

Με ενοχλήσεις αποχώρησε από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ ο Ζουλιάν Μπιανκόν.

Με πρόβλημα τραυματισμού αποχώρησε στο 80’ ο Ζουλιάν Μπιανκόν από τον αγώνα Κυπέλλου του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, προκαλώντας ανησυχία. Ο Γάλλος στόπερ ένιωσε ενοχλήσεις και θα υποβληθεί σε εξετάσεις, για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για κάτι σοβαρό.

Πάντως σήμερα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει δώσει ρεπό στους παίκτες του, μετά τον αποκλεισμό στο Κύπελλο και από την Παρασκευή οι «ερυθρόλευκοι» θα ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για το κρίσιμο παιχνίδι με την Μπάγερ Λεβερκούζεν, για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Γι’ αυτό το παιχνίδι αναμένεται να είναι διαθέσιμος ο Λορέντσο Πιρόλα, ο οποίος έχει ανεβάσει στροφές και αναμένεται να μπει σε φουλ ρυθμούς προπόνησης από αύριο.