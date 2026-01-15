Ο ένας έπαιξε ποδόσφαιρο, ο άλλος έψαχνε φάσεις να διαμαρτυρηθεί

Το «δηλητήριο» που προσπαθεί να περάσει στο ποδόσφαιρο ο οργανισμός του Ολυμπιακού τον τελευταίο καιρό, τον έκανε να χάσει τον προσανατολισμό του και να αποκλειστεί με… κάτω τα χέρια απ’ τον ανώτερο σε όλα ΠΑΟΚ.

Το ποδόσφαιρο είναι δίκαιο άθλημα. Αυτούς που του επιδεικνύουν ασέβεια, το τιμωρούν. Αυτούς που θέλουν να το «λερώσουν», τους κάνουν να μοιάζουν ανήμποροι στην έδρα τους. Γνωρίζοντας ταπεινωτική ήττα και όχι απλά έναν αποκλεισμό, που είναι μέσα στο πρόγραμμα.

Γιατί ναι, όταν κρίνονται όλα στο ποδόσφαιρο, όταν οι ομάδες δεν έχουν μεγάλες ή καθόλου διαφορές, τότε τα αποτελέσματα είναι ανοιχτά. Κάτι που προφανώς ενόχλησε τους συμμετέχοντες στο δείπνο της «Παναγιώτας» με μπροστάρη έναν άνθρωπο που έχει συνδέσει το όνομά του με τον «σκοταδισμό» στο άθλημα, ενεργώντας για μια ομάδα που επίσης έχει κάνει το ίδιο.

Στο πλαίσιο της… σκληρής αντιπολίτευσης, ήταν και η προπαγάνδα που στήθηκε μέρες πριν το ματς Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ. Αναφορικά με τους Έλληνες διαιτητές και εν συνεχεία συγκεκριμένα τον Τσακαλίδη. Έφταιγε η Χαλκιδική, η Θεσσαλονίκη, ο βορράς, χρησιμοποιήθηκε κάθε επικοινωνιακός μοχλός πίεσης προς έναν ρέφερι που δεν έχει δώσει δικαιώματα.

Αποτέλεσμα ήταν αυτό ακριβώς το «δηλητήριο», να επηρεάσει τον ίδιο τον οργανισμό του Ολυμπιακό. Και δεν βρήκε ποτέ αντίδοτο απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που έμεινε πιστός στο ποδόσφαιρο. Στο πλάνο του. Δούλεψε τακτικά την αναμέτρηση, όπου είχε ξεκάθαρο μειονέκτημα παίζοντας στην έδρα της ομάδας του Πειραιά. Τελικά, έκανε… υγιεινό περίπατο. Με το 2-0 να τον αδικεί, καθώς μπορούσε να πετύχει κι άλλα τέρματα. Χωρίς να απειληθεί σε κανένα σημείο της αναμέτρησης.

Ο Ολυμπιακός, οι φίλαθλοί του στις εξέδρες, οι άνθρωποι στον πάγκο του – παρά τις προσπάθειες του Μεντιλίμπαρ – δεν είχαν σκοπό να παίξουν και να δουν ποδόσφαιρο. Τοξικά περίμεναν απ’ το πρώτο δευτερόλεπτο, την αμφισβητούμενη φάση. Για να έχουν κάτι να διαμαρτυρηθούν. Είτε για πέναλτι, είτε για φάουλ, είτε για πλάγιο άουτ. Αποκορύφωμα ο Ροντινέι που ενώ όλα είχαν κριθεί ακούστηκε να βρίζει τον βοηθό, για ένα πλάγιο άουτ στο κέντρο του γηπέδου. Κανονική «αρρώστια».

Ευτυχώς είχαν βγάλει την ανακοίνωση παραμονή του αγώνα, οι βετεράνοι του Ολυμπιακού. Ζητώντας απ’ τον κόσμο να είναι ήρεμος. Θεωρώντας πως θα… προκληθούν από τον διαιτητή. Κάτι που όλοι είδαν αν συνέβη ή όχι. Τελικά χρειάστηκε αυτή η προτροπή να πιάσει τόπο, για να αποφευχθούν οι αποδοκιμασίες στο τέλος της αναμέτρησης.

Γιατί η ομάδα του Ολυμπιακού και ο προπονητής της, σαφώς είναι σε εξαιρετικό επίπεδο. Αυτή ήταν ήττα για τον οργανισμό των «ερυθρόλευκων». Για το σύνολο της λογικής και της νοοτροπίας. Μιας ΠΑΕ που προφανώς δεν θέλει αυτή την αγωνία και τα «ανοιχτά» σε κάθε αποτέλεσμα παιχνίδια.

Ευτυχώς η σημερινή κατάσταση στο ποδόσφαιρο, οδηγεί σε αυτή την κατεύθυνση. Και είναι τεράστια νίκη του αθλήματος το γεγονός πως η νοοτροπία του Ολυμπιακού… πνίγηκε στην ίδια την τοξικότητά της.