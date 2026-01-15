Η Παρί ξεκίνησε συζητήσεις με τον Ντεμπελέ για νέο συμβόλαιο

Οι Παριζιάνοι θέλουν να «δέσουν» τον ηγέτη της μεσοεπιθετικής γραμμής του προσφέροντας του νέο πολυετές συμβόλαιο.

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ την περσινή σεζόν οδήγησε την Παρί Σεν Ζερμέν στην κατάκτηση του Champions League, με τον 28χρονο μεσοεπιθετικό να κερδίζει και την Χρυσή Μπάλα για τα κατορθώματά του στο γήπεδο.

Οι ιθύνοντες της Παρί βλέπουν στο πρόσωπο του Ντεμπελέ τον ηγέτη της μεσοεπιθετικής γραμμής τους και έχουν ξεκινήσει επαφές με την πλευρά του Γάλλου εξτρέμ για την ανανέωση της μεταξύ τους συνεργασίας.

Το συμβόλαιο του Ντεμπελέ με την Παρί ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2028 και πρόθεση των Παριζιάνων είναι να υπάρξει τριετής επέκταση με αυξημένες απολαβές για τον 28χρονο ποδοσφαιριστή.