Με τέσσερις προσθήκες το τεχνικό επιτελείο του Κάρικ στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Μάικλ Κάρικ ανέλαβε από την Τρίτη (13/1) υπηρεσιακός προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μέχρι το τέλος της σεζόν, μετά την απόλυση του Ρούμπεν Αμορίμ νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Ο σύλλογος της Premier League προσπαθεί να διασώσει μια ακόμη απογοητευτική αγωνιστική περίοδο και βλέπει στον Κάρικ έναν έμπειρο γνώστη της ομάδας για να οδηγήσει προσωρινά την ομάδα.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής των «κόκκινων διαβόλων» θα κάνει άλμα στα βαθιά, καθώς το πρώτο του παιχνίδι στον πάγκο θα είναι το σαββατιάτικο ντέρμπι με τη δεύτερη της βαθμολογίας Μάντσεστερ Σίτι, στο Ολντ Τράφορντ.

Σύμφωνα με αγγλικά ΜΜΕ, ο Στιβ Χόλαντ, πρώην βοηθός του Γκάρετ Σάουθγκέιτ στην εθνική Αγγλίας, θα είναι το δεξί χέρι του Κάρικ. Στο τεχνικό επιτελείο θα ενταχθούν επίσης οι Τζόναθαν Γούντγκεϊτ, Τράβις Μπίνιον και Τζόνι Εβανς, ενώ ο Ντάρεν Φλέτσερ επιστρέφει στην τεχνική ηγεσία της β’ ομάδας των «κόκκινων διαβόλων».