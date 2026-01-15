Αλύγιστη η Μπάγερν: Ανατροπή στην Κολωνία και ιστορικός πρώτος γύρος

Οι Βαυαροί επικράτησαν με 3-1 της Κολωνίας εκτός έδρας, παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ, δείχνοντας χαρακτήρα και ποιότητα.

Η Μπάγερν Μονάχου έχει την απόλυτη κυριαρχία στη φετινή Bundesliga, ολοκληρώνοντας τον πρώτο γύρο με τρόπο που μπήκε στα βιβλία της ιστορίας του συλλόγου.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 41ο λεπτό με τον Μάινα, όμως η απάντηση της Μπάγερν ήταν άμεση.Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου (45+5’), ο Γκνάμπρι έφερε το ματς στα ίσα.

Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο, ο Κιμ στο 71’ έκανε την ανατροπή και ο Καρλ στο 84’ έγραψε το τελικό αποτέλεσμα.

Με αυτό το τρίποντο, η Μπάγερν έκλεισε τον πρώτο γύρο αήττητη, φτάνοντας τους 47 βαθμούς και ισοφαρίζοντας την κορυφαία επίδοση στην ιστορία της, που είχε σημειωθεί τη σεζόν 2013/14.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής, η Χόφενχαϊμ νίκησε με το εμφατικό 5-1 την Γκλάντμπαχ, ανεβαίνοντας στην 5η θέση της βαθμολογίας, ενώ η Λειψία πήρε τη νίκη με 2-0 επί της Φράιμπουργκ και έμεινε σταθερά στην πρώτη τριάδα.