Η Ίντερ «λύγισε» με άγχος την Λέτσε

Η Ίντερ δυσκολεύθηκε αρκετά απέναντι στη Λέτσε, αλλά ο Εσπόζιτο έδωσε τη λύση και χάρισε στην ομάδα του μια νίκη (1-0) που της δίνει «αέρα» από τους διώκτες της στη Serie A.

Πολύ σημαντικό για τη συνέχεια του πρωταθλήματος Ιταλίας ίσως αποδειχθεί το γκολ του Πίο Εσπόζιτο με το οποίο η Ίντερ νίκησε 1-0 τη Λέτσε στο εξ αναβολής παιχνίδι της 16ης αγωνιστικής.

Οι «νερατζούρι»… φλέρταραν με μία μεγάλη εντός έδρας «γκέλα» όμως ο νεαρός Ιταλός «μίλησε» στο 78ο λεπτό και χάρη σε αυτόν οι γηπεδούχοι έκαμψαν την αντίσταση της Λέτσε η οποία μάχεται για να αποφύγει τον υποβιβασμό.

Το κέρδος είναι διπλό, καθώς η Ίντερ αποσπάστηκε κατά έξι βαθμούς από τη Νάπολι η οποία έμεινε στο 0-0 εναντίον της Πάρμα, στην τρίτη διαδοχική ισοπαλία της.