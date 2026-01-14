Μεντιλίμπαρ: «Να βγάλουμε αντίδραση, να διεκδικήσουμε νίκη με τη Λεβερκούζεν»

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα από τον ΠΑΟΚ με 0-2 στο «Γ. Καραϊσκάκης» στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και ο Βάσκος προπονητής τόνισε στη συνέντευξη Τύπου ότι θα πρέπει να βγάλουν αντίδραση οι «ερυθρόλευκοι».

Αναλυτικά, η δήλωση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά τα όσα είπε στην COSMOTE TV:

-Ο Ολυμπιακός αιφνιδιάστηκε και δεν τα κατάφερε, τι έφταιξε και δεν είδαμε το καλό πρόσωπο της ομάδας; Μπορεί αυτός ο αποκλεισμός να δημιουργήσει αντίδραση προς το καλύτερο για τη συνέχεια;

«Ελπίζουμε πως ναι και σίγουρα θα πρέπει να είμαστε καλύτεροι στη συνέχεια γιατί σε αυτό το ματς δεν ήμασταν καθόλου καλοί. Δεν ήταν μόνο τα δύο γρήγορα γκολ που δεχτήκαμε, αλλά σε όλο τον αγώνα ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος. Μας απείλησε νωρίς, θα μπορούσε να το κάνει και αργότερα, δεν έχει σημασία, εμείς δε δημιουργήσαμε ευκαιρίες για γκολ.

Δεν ήταν ένα καλό παιχνίδι για εμάς, αυτό που έχει σημασία είναι να αντιδράσουμε όπως είπατε και να διεκδικήσουμε τη νίκη με την Μπάγερ Λεβερκούζεν για να έχουμε ελπίδες να προκριθούμε στην επόμενη φάση της Ευρώπης και να διεκδικήσουμε και το πρωτάθλημα, αυτοί είναι οι δύο στόχοι που μας έχουν απομείνει».