Το πέσιμο του Γιάρεμτσουκ στην περιοχή (vid)

Ο Γιάρεμτσουκ έπεσε στην περιοχή του ΠΑΟΚ στο 82ο λεπτό και ο φορ του Ολυμπιακού διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι, ωστόσο ούτε σε αυτή τη φάση ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα.

Δειτε εδω: