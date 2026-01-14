Ανδρούτσος: «Ποια κούραση και πολλά παιχνίδια, άλλες είναι οι δυσκολίες της ζωής...»

Ο άσος του ΟΦΗ σχολίασε τα πολλά παιχνίδια που δίνει η ομάδα του και στάθηκε στην αλλαγή του συστήματος από τον Χρήστο Κόντη με τρεις αμυντικούς.

Οι παίκτες του ΟΦΗ έπλεαν σε πελάγη ευτυχίας μετά τη νίκη, επί της ΑΕΚ και την ιστορική πρόκριση στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Οι δηλώσεις του Θανάση Ανδρούτσου στην κάμερα της Cosmote.

«Είναι μεγάλη πρόκριση, απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Είναι μια μεγάλη νίκη για τον ΟΦΗ και μας κάνει να είμαστε ακόμα πιο κοντά στον στόχο μας που ήταν από την αρχή και θα προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε παιχνίδι με παιχνίδι. Έχουμε προσπαθήσει, από την αρχή της σεζόν, να δούμε τι έχει φταίξει και τι έχει πάει λάθος, με το νέο σύστημα με τον κ. Κόντη μας έχει δώσει αυτοπεποίθηση, μπορούμε να συνεννοηθούμε πολύ καλύτερα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και νιώθουμε πολύ ωραία.

Για τα πολλά παιχνίδια, είμαστε επαγγελματίες και δεν είναι δυσκολίες αυτές για εμάς, άλλες είναι οι δυσκολίες στην ζωή.

Δεν ήθελα να παρασύρομαι στα τελευταία λεπτά, προσπαθούσαμε να είναι όλη η ομάδα συγκεντρωμένη και το τι πρέπει να κάνουμε. Από την αρχή της σεζόν, ένας ήταν ο στόχος, συνεχίζουμε να βελτιωνόμαστε και μακάρι να τον πετύχουμε».