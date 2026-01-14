Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Η φάση που ζήτησε πέναλτι ο Ολυμπιακός (vid) 14-01-2026 19:09 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Πέναλτι ζήτησε ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ για πέσιμο του Ντάνι Γκαρθία στην περιοχή, με τον Τσακαλίδη ωστόσο και τον VAR να κρίνουν πως δεν υπάρχει παράβαση και να διατάζουν να συνεχιστεί κανονικά το παιχνίδι. Δείτε εδώ: Το πρωί μπάνιο, το βράδυ ύπνος με σεντόνι: Ο πιο δροσερός προορισμός που δεν χρειάζεται aircondition ακόμα και στην καρδιά του Αυγούστου menshouse.gr Ήταν γνωστό απ’ την αρχή για τον Ταμπόρδα menshouse.gr Η δύσκολη απόφαση του ΠΑΟΚ για τον Τζόναθαν Γκόμες menshouse.gr Οι μισοί δεν πιάνουν ούτε τη βάση: Μπορείς πάνω από 8/10 στο κουίζ γεωγραφίας που θεωρείται το πιο tricky στον κόσμο; menshouse.gr Μετά τις προσβλητικές αναρτήσεις για τη Μαρία Καρυστιανού: Επιστρέφει κανονικά στο ραδιόφωνο 1,5 χρόνο μετά dailymedia.gr Από το Bachelor, πρώτη σε αγώνες bodybuilding: Τη νέα εικόνα της Αθηνάς New York δεν θα την πίστευε ούτε ο Αλέξης Παπάς (Pics) dailymedia.gr Χτύπημα στα δεξιά του Σαμαρά: 2 πολύ δυνατά ονόματα για το ψηφοδέλτιο της ΝΔ instanews.gr «Τα είχε σε έναν φοριαμό με κλειδαριά με συνδυασμό»: Το νέο στοιχείο για τη δολοφονία της διασώστριας στη Σύρο που ανατρέπει όσα ξέραμε instanews.gr Η φάση που ζήτησε πέναλτι ο Ολυμπιακός (vid) SHARE