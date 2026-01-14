Η φάση που ζήτησε πέναλτι ο Ολυμπιακός (vid)

Πέναλτι ζήτησε ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ για πέσιμο του Ντάνι Γκαρθία στην περιοχή, με τον Τσακαλίδη ωστόσο και τον VAR να κρίνουν πως δεν υπάρχει παράβαση και να διατάζουν να συνεχιστεί κανονικά το παιχνίδι.

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