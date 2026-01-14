Σπανέας: «Πρόεδρος ΕΠΣ που δεν εφαρμόζει το νόμο για τη διαιτησία, πήγε στην "Παναγιώτα" για να διαμαρτυρηθεί για τον Λανουά»!

Ο πρώην διαιτητής Γιώργος Σπανέας μίλησε για τη συγκέντρωση στην «Παναγιώτα» και ανέφερε πψς Πρόεδρος ΕΠΣ που δεν εφαρμόζει το νόμο για τη διαιτησία, πήγε στη συνάντηση για να διαμαρτυρηθεί για τον Λανουά.

Με αφορμή τη συγκέντρωση του Ολυμπιακού με τις ΕΠΣ στην "Παναγιώτα", ο πρώην διαιτητής πρώτης κατηγορίας και μέλος του ΔΣ της ΟΔΠΕ/Ένωσης Διαιτητών, Γ. Σπανέας, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Ο Ολυμπιακός είναι... βουνό και αντιδρά θεωρώντας ότι ο Λανουα δεν ανταποκρίνεται στο έργο του.

Κάποιοι άλλοι είναι... πεδιάδες.

Όπως ένας πρόεδρος ΕΠΣ, που πήγε στη συγκέντρωση της "Παναγιώτας" για να διαμαρτυρηθεί για τη διαιτησία και τον Λανουά, ενώ ο ίδιος, κατά την κρίση μου, παρανομεί, μη εφαρμόζοντας το νόμο περί διαιτησίας!

Το ποδόσφαιρο πρέπει να ξεμπλέξει από αυτούς.

Και επειδή δεν υπάρχει άλλος τρόπος, θα συναντηθούμε στις αρχές Μαρτίου στα δικαστήρια.»