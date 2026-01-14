«Ενδιαφέρον για τον Γκάιγκερ ο Παναθηναϊκός»

Ο Ντένις Γκάιγκερ της Χόφενχαϊμ βρίσκεται στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού, σύμφωνα με το γερμανικό «Kicker».

Στην αγορά της Bundesliga αναζητά χαφ ο Παναθηναϊκός και μετά τον Άλεξ Κραλ, φέρεται να ενδιαφέρεται για τον Ντένις Γκάιγκερ. Ο 27χρονος μέσος αγωνίζεται στη Χόφενχαϊμ και όπως αναφέρει το «Kicker», οι «πράσινοι» παρακολουθούν την περίπτωσή του.

Ο Γκάιγκερ δεν βρίσκεται στα πλάνα της Χόφενχαϊμ και φέτος δεν έχει αγωνιστεί καθόλου, με το τελευταίο επίσημο ματς του να είναι τον Μάιο. Το καλοκαίρι είχε ακουστεί για την ΑΕΚ, ενώ ενδιαφέρον έχει εκδηλώσει και ο Άγιαξ.

Το συμβόλαιο του Γερμανού χαφ λήγει το 2027, αλλά πιο πιθανό είναι ο Παναθηναϊκός να τον αποκτήσει δανεικό έως το καλοκαίρι με οψιόν αγοράς.

Ο Γκάιγκερ έχει βγει από τα… σπλάχνα της Χόφενχαϊμ και δεν έχει παίξει σε άλλη ομάδα, ενώ υπήρξε ένα από τα σημαντικά πρότζεκτ του συλλόγου. Ωστόσο, οι αρκετοί τραυματισμοί που τον ταλαιπώρησαν δεν του επέτρεψε να κάνει την καριέρα που ήθελε.