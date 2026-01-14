Κάρικ: «Είμαι κι εγώ ένας από τους οπαδούς της Γιουνάιτεντ»

Ο Μάικλ Κάρικ συμφώνησε και ανέλαβε από χθες το βράδυ υπηρεσιακός προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έως το τέλος της σεζόν, μετά την απόλυση του Ρούμπεν Αμορίμ.

Σήμερα, μαζί με έναν από τους βοηθούς του, τον Τζόναθαν Γούντγκεϊτ, πήγε από νωρίς το πρωί στο προπονητικό κέντρο του Κάρινγκτον για να ξεκινήσει την προετοιμασία των «κόκκινων διαβόλων» για το σαββατιάτικο ντέρμπι με τη δεύτερη της βαθμολογίας Μάντσεστερ Σίτι, στο «Ολντ Τράφορντ».

Ο 44χρονος κόουτς έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στα ΜΜΕ και τόνισε: «Είναι απίστευτο το συναίσθημα της επιστροφής στην ομάδα. Είμαι κι εγώ ένας από τους οπαδούς της Γιουνάιτεντ και το ίδιο ισχύει και για την οικογένειά μου. Ξέρω ότι έχω την ευθύνη και ανυπομονώ να τα πάμε καλά.

Ανυπομονώ να ξεκινήσω και να δω τι μπορούμε να κάνουμε. Αισθάνομαι την αγάπη και ξέρω πως ο καθένας είναι πρόθυμος να με βοηθήσει για να οδηγήσουμε την ομάδα προς την σωστή κατεύθυνση. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος και οι απαιτήσεις των φιλάθλων είναι μεγάλες, αλλά γι' αυτό αξίζει να προσπαθήσεις ν' ανταποκριθείς στη μεγάλη αυτή πρόκληση».