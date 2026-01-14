Μπενίτεθ: «Παίζει ρόλο η νοοτροπία – Είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση»

Με μεγάλη συγκέντρωση για να πάρει την πρόκριση πρέπει να εμφανιστεί σήμερα ο Παναθηναϊκός απέναντι στον Άρη, στον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, όπως τόνισε ο Ράφα Μπενίτεθ στο MatchDay της ΠΑΕ.

Αναλυτικά:

«Ο Άρης είναι μία καλή ομάδα με έναν έμπειρο προπονητή. Είναι ομάδα συμπαγής αμυντικά και σκληροτράχηλη, με παίκτες ικανούς, είτε για κατοχή, είτε για αντεπιθέσεις. Έχουμε μπροστά μας ένα παιχνίδι, στο οποίο θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, καθώς ο αντίπαλος είναι επικίνδυνος. Παράλληλα, θα πρέπει να έχουμε αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα για να φτάσουμε στην πρόκριση. Σε αυτά τα ματς παίζει ρόλο η νοοτροπία και πρέπει να μπούμε στο γήπεδο για να κερδίσουμε. Είμαστε μία ομάδα που επιθυμεί να φτάσει μέχρι το τέλος, να διεκδικήσει τίτλους. Το ξέρουμε πως, για να βρεθούμε εκεί που θέλουμε, θα αντιμετωπίσουμε καλές ομάδες και είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση».