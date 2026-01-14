Ρώσος ρεπόρτερ στο SDNA: «Ο Κραλ είχε καλό βιογραφικό, αλλά δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί στη Σπαρτάκ»

Ο ρεπόρτερ της Sport Express, Βλάντισλαβ Σαπίρο ανέλυσε στο SDNA την παρουσία του Άλεξ Κραλ στη Σπαρτάκ Μόσχας, εξηγώντας γιατί μια μεταγραφή που «έδειχνε σωστή στα χαρτιά» δεν δικαιώθηκε ποτέ στο γήπεδο.

Ο Άλεξ Κραλ, ο οποίος, όπως αποκάλυψε το SDNA βρίσκεται στα ραντάρ του Παναθηναϊκού για μια τετραετία ανήκε στο δυναμικό της Σπαρτάκ Μόσχας, με τη ρωσική ομάδα να ξοδεύει 12 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει από τη Σλάβια Πράγας. Όπως αποδείχθηκε ο Τσέχος διεθνής αμυντικός χαφ δεν κατάφερε να αποδώσει τα αναμενόμενα με αποτέλεσμα να παραχωρηθεί δανεικός σε Γουέστ Χαμ και Σάλκε προτού υπογράψει στην Ουνιόν Βερολίνου το 2023.



Ο Ρώσος δημοσιογράφος της Sport Express, Βλάντισλαβ Σαπίρο αναφέρθηκε στην καριέρα του 27χρονου χαφ στην Σπαρτάκ Μόσχας μιλώντας στο SDNA.



«Ο Κραλ ήρθε στη Μόσχα με ένα πολύ δυνατό βιογραφικό. Διεθνής με την Τσεχία, με πολύ καλή παρουσία στη Σλάβια και με την προσδοκία ότι θα έφερνε ένταση και ισορροπία στη μεσαία γραμμή της Σπαρτάκ. Στην πράξη, όμως, δεν πρόσφερε σχεδόν τίποτα από αυτά σε σταθερή βάση.

Από την αρχή φάνηκε ότι δεν μπορούσε να προσαρμοστεί στον ρυθμό και τις τακτικές απαιτήσεις της ομάδας. Μέσα στο γήπεδο ένιωθε άβολα, συχνά χαμένος, με προβληματική τοποθέτηση και αργή λήψη αποφάσεων.

Η επιρροή του στην κυκλοφορία της μπάλας ήταν ελάχιστη. Αμυντικά δεν έδωσε ποτέ τη σταθερότητα που είχε ανάγκη η Σπαρτάκ. Πολύ συχνά δεν ήταν ούτε 'κόφτης' ούτε δημιουργός, απλώς μια αόρατη παρουσία στο κέντρο.

Το πιο αρνητικό απ’ όλα ήταν ότι δεν είχε καμία πραγματική επίδραση στα αποτελέσματα. Δεν έγινε ποτέ ηγέτης, δεν καθόρισε τον ρυθμό και δεν βγήκε μπροστά στα κρίσιμα παιχνίδια. Για έναν ξένο παίκτη με υψηλό κόστος μεταγραφής και συμβόλαιο δεν ήταν αυτό που περιμέναμε.

Σίγουρα, η εσωτερική αστάθεια της Σπαρτάκ και οι συνεχείς αλλαγές προπονητών έπαιξαν ασφαλώς τον ρόλο του. Τελικά, η παρουσία του Άλεξ Κραλ στη Σπαρτάκ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας μεταγραφής που έμοιαζε λογική στα χαρτιά, αλλά κατέρρευσε πλήρως στο γήπεδο. Ένα λάθος που κόστισε χρόνο, χρήματα και αγωνιστική δυναμική στον σύλλογο. Συμβαίνουν και αυτά δίχως ένα κακό πέρασμα να μειώνει την αξία του ποδοσφαιριστή».

