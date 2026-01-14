Αντίνο: Θα γίνει ακριβότερη πώληση στην ιστορία της Γοδόι Κρουζ – Στα 5.5 εκατ. ευρώ το προηγούμενο ρεκόρ

Η εκτός απρόοπτου μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό, έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ, θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία του αργεντίνικου συλλόγου με διπλάσια σχεδόν χρήματα σε σχέση με την μεταγραφή του Ερνάν Μουνιός στο MLS!

Μέχρι σήμερα, καμία αποχώρηση ποδοσφαιριστή από τη Γοδόι Κρουζ δεν είχε ξεπεράσει τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Η προσφορά του Παναθηναϊκού όχι μόνο σπάει κάθε προηγούμενο ρεκόρ, αλλά υπερδιπλασιάζει και το μέχρι πρότινος υψηλότερο ποσό πώλησης.

Aναλυτικά οι ακριβότερες πωλήσεις στην ιστορία της Γοδόι Κρουζ:

1.Ερνάν Λόπες Μουνιός

Θέση: Επιτελικός μέσος

Σεζόν: 2023/24

Ομάδα: Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς (ΗΠΑ)

Ποσό: 5,5 εκατ. ευρώ

2. Μαρτίν Οχέδα

Θέση: Επιτελικός μέσος

Σεζόν: 2022/23

Ομάδα: Ορλάντο Σίτι (ΗΠΑ)

Ποσό: 5 εκατ. ευρώ

3. Ταντέο Αγιέντε

Θέση: Δεξιός εξτρέμ

Σεζόν: 2023/24

Ομάδα: Θέλτα Βίγκο (Ισπανία)

Ποσό: 4,5 εκατ. ευρώ

4. Λεάντρο Καρούσο

Θέση: Κεντρικός επιθετικός

Σεζόν: 2009/10

Ομάδα: Ουντινέζε (Ιταλία)

Ποσό: 4 εκατ. ευρώ

5. Χάιμε Αγιόβι

Θέση: Σέντερ Φορ

Σεζόν: 2016/17

Ομάδα: Μπειζίν Ρενέ (Κίνα)

Ποσό: 3,77 εκατ. ευρώ

Ο Αντίνο αλλάζει τα δεδομένα

Η συμφωνία με τον Παναθηναϊκό για τον Σαντίνο Αντίνο, ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, ανεβάζει τη Γοδόι Κρουζ σε νέο επίπεδο στη μεταγραφική αγορά, αποτελώντας ορόσημο στην ιστορία της ομάδας από τη Μεντόσα, αφού μεταξύ άλλων αποτελεί τρανή απόδειξη της συνεχούς ανάδειξης ταλέντων του συλλόγου, τα οποία πλέον προσελκύουν έντονο ευρωπαϊκό ενδιαφέρον.