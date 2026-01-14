Στον Μακεδονικό ο Νόα Βερχόφεν

Συνεχίζει την ενίσχυσή του ο Μακεδονικός από τον Καναδά, καθώς απέκτησε τον μέσο Νόα Βερχόφεν που αγωνιζόταν στην Ατλέτικο Οτάβα.

Αναλυτικά:

Η διοίκηση της ΠΑΕ Μακεδονικός βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Νόα Βερχόφεν (Noah Verhoeven), ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι τον Ιούνιο του 2026!

Ο Νόα Βερχόφεν είναι γεννημένος στις 15 Ιουνίου 1999 στο Σάρρεϋ του Καναδά και αγωνίζεται στη θέση του κεντρικού μέσου.

Ο 26χρονος μέσος προέρχεται από την πρώτη κατηγορία του Καναδά και συγκεκριμένα από την Ατλέτικο Οτάβα, με την οποία είχε 33 συμμετοχές, ένα γκολ και μία ασίστ, ενώ προηγουμένως έπαιξε σε Βανκούβερ Γουάιτκαπς, Φρέσνο, Γιορκ Γιουνάιτεντ και Βάλουρ.

Ο Βερχόφεν ήταν διεθνής με την U20 και την U23 του Καναδά.

Η διοίκηση του συλλόγου καλωσορίζει τον Νόα στην μεγάλη «πράσινη» οικογένεια και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες!