Copa Africa: Αναμετρήσεις-φωτιά στα ημιτελικά

Στην τελική ευθεία μπαίνει το Copa Africa, με την Σενεγάλη να αντιμετωπίζει την Αίγυπτο και την Νιγηρία να μάχεται κόντρα στο Μαρόκο για μια θέση στον μεγάλο τελικό.

Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας, στις 19:00, η Σενεγάλη θα βρεθεί απέναντι στην Αίγυπτο στο «Stade Ibn Batouta» της Ταγγέρης.

Η πρώτη απέκλεισε στη νοκ-άουτ φάση τόσο το Σουδάν (3-1), όσο και το Μάλι (1-0), ενώ η δεύτερη προκρίθηκε απέναντι σε Μπενίν (3-1) και Ακτή Ελεφαντοστού (3-2).

Στη συνέχεια, στις 21:00 στο «Stade Prince Moulay Abdallah» του Ραμπάτ ακολουθεί ο «ερυθρόλευκος» εμφύλιος, με το Μαρόκο του Ελ Καάμπι να αντιμετωπίζει την Νιγηρία του Μπρούνο, με τους δύο παίκτες του Ολυμπιακού να αναμένεται να αγωνιστούν βασικοί.

Οι γηπεδούχοι έφτασαν στον ημιτελικό αφήνοντας εκτός κατά σειρά Τανζανία (1-0) και Καμερούν (2-0), ενώ η Νιγηρία έκλεψε τις εντυπώσεις, νικώντας άνετα Μοζαμβίκη (4-0) και Αλγερία (2-0).

Αμφότερα τα παιχνίδια θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από το ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των ημιτελικών: