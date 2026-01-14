Μάνατζερ Βάργκα: «Ένιωσε καλά στο ντεμπούτο του – Θα βελτιώνεται από αγώνα σε αγώνα»

Στις εντυπώσεις του Μπαρνάμπας Βάργκα για το πρώτο του παιχνίδι με την ΑΕΚ, αλλά και τη βελτίωση που θα έρθει στη συνέχεια μίλησε ο εκπρόσωπός του Πέτερ Παούνοχ.

Για το ντεμπούτο του Μπαρνάμπας Βάργκα με τη φανέλα της ΑΕΚ μίλησε στον Τύπο της Ουγγαρίας ο μάνατζέρ του Πέτερ Παούνοχ, τονίζοντας πως είχε κάποιες καλές κινήσεις, αλλά θα βελτιωθεί στα επόμενα παιχνίδια. Εξάλλου, επισήμανε πως ο 31χρονος φορ είχε να αγωνιστεί από τις 20 Δεκεμβρίου και δεν είχε ρυθμό, ενώ είχε κάνει λίγες προπονήσεις με την Ένωση.

«Παρακολούθησα τον αγώνα και μίλησα με τον Μπάρνι τη Δευτέρα το πρωί», δήλωσε στην «Nemzeti Sport» ο Παουνόχ και πρόσθεσε: «Είπε ότι ένιωθε καλά στο γήπεδο, αν και δεν ήταν εύκολο να παίξει, καθώς οι συνθήκες ήταν δύσκολες, έκανε πολύ κρύο και φυσούσε ένας θυελλώδης άνεμος. Μπορούσαμε να δούμε ότι πέρασε μόλις μισή ώρα στο γήπεδο δίπλα στον Λούκα Γιόβιτς στην επιθετική γραμμή, συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι προπονήθηκε με τη νέα του ομάδα για πρώτη φορά την Τετάρτη, παραδέχομαι ότι περίμενα λιγότερα λεπτά συμμετοχής από αυτό, αλλά λόγω της εξέλιξης του αγώνα, χρειάστηκε νωρίτερα. Όπως είπε ο προπονητής Μάρκο Νίκολιτς, η ΑΕΚ δεν έπαιξε καλά, αν και με λίγη τύχη στα τελευταία λεπτά θα μπορούσε να είχε κερδίσει τον αγώνα.

Ο Μπάρνι είχε κάποιες καλές κινήσεις, αλλά ελπίζουμε ότι θα βελτιώνεται όλο και περισσότερο και οι συμπαίκτες του θα τον βρίσκουν μπροστά στην εστία πιο ομαλά από αγώνα σε αγώνα. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Έλληνες έχουν μικρότερη χειμερινή διακοπή από εδώ, ο Μπάρνι είναι εκτός από τις 20 Δεκεμβρίου. Ήταν σε άδεια και ξεκίνησε δουλειά την περασμένη Τετάρτη. Έτσι, είναι ακόμα λίγο πίσω, αλλά θα επιστρέψει γρήγορα στην κανονικότητα. Δεν έχει και δεν θα έχει κανένα πρόβλημα ενσωμάτωσης, η φύση και η προσωπικότητά του είναι τέτοιες που τον δέχτηκαν από την πρώτη στιγμή. Μάλιστα, από την πρώτη στιγμή τον αντιμετωπίζουν στην Αθήνα ως τον σταρ της ομάδας».