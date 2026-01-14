Ο Γκριεζμάν έστειλε την Ατλέτικο στα προημιτελικά του Copa del Rey

Το πρώτο εισιτήριο για την προημιτελική φάση του Copa del Rey βρήκε κάτοχο το βράδυ της Τρίτης (13/01), με την Ατλέτικο Μαδρίτης να επιβεβαιώνει τον ρόλο του φαβορί.

Οι «Ροχιμπλάνκος» νικήσαμε με 1-0 την Ντεπορτίβο Λα Κορούνια στο «Ριαθόρ», χάρη σε εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Αντουάν Γκριεζμάν στο 61ο λεπτό του αγώνα.

Το γκολ του Γάλλου αποδείχθηκε αρκετό για να κρίνει το ματς και να δώσει στην ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε την πρόκριση στους «8» της διοργάνωσης.

Ο αγώνας ήταν ισορροπημένος, με την Ατλέτικο να βρίσκει τη λύση από στατική φάση και στη συνέχεια να διαχειρίζεται άψογα το προβάδισμά της, κρατώντας το μηδέν στην άμυνα μέχρι το τελικό σφύριγμα.

Η συνέχεια θα καθοριστεί μέσω κλήρωσης, γεγονός που σημαίνει ότι η Ατλέτικο δεν ξέρει ακόμη ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ισπανίας.