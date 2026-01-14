Η Μάντσεστερ Σίτι έκανε το βήμα πρόκρισης, αφού στον πρώτο ημιτελικό για το League Cup εναντίον της Νιούκαστλ, πανηγύρισε τη νίκη με 2-0 στο «St James Park».

Στο πρώτο σκέλος των ημιτελικών για το League Cup , ο «νέος» (Σεμένιο), ήταν εκείνος που έλυσε τον γόρδιο δεσμό και πήγε την Σίτι ένα βήμα πιο κοντά στον τελικό του θεσμού, πριν ο Τσέρκι διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα.

Ο Γκανέζος στην δεύτερη συμμετοχή του με την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα, κατάφερε να σημειώσει ακόμη ένα γκολ κάνοντας το 2 στα 2, ξεκινώντας την θητεία του στον αγγλικό σύλλογο με τις καλύτερες προϋποθέσεις.

Ο αγώνας

Οι Πολίτες ήταν καλύτεροι στο πρώτο ημίχρονο, περιορίζοντας αρκετά την Νιουκάστλ, ωστόσο δεν μπόρεσαν να βρουν κάποιο γκολ που θα τους έβαζε σε θέση οδηγού.

Η Νιούκαστλ είχε κάποιες αντεπιθέσεις που θα μπορούσαν να της δώσουν το κάτι παραπάνω, όμως η αντίπαλη άμυνα ήταν συγκεντρωμένη στα καθήκοντά της, με το 0-0 να είναι το αποτέλεσμα της ανάπαυλας.

Με την επιστροφή από τα αποδυτήρια η Σίτι ανέβασε στροφές, έψαξε χώρους και κατάφερε να σπάσει την άμυνα του αντιπάλου στο 53', όταν ο Σεμένιο πήρε την ασίστ από τον Σίλβα και έκανε το 0-1.

Έκτοτε η Νιούκαστλ δεν έμεινε πίσω, βγήκε μπροστά, έπαιξε στα ίσια την αντίπαλό της και είχε τις δικές της ευκαιρίες για να ισοφαρίσει, όμως η μπάλα δεν της έκανε το χατίρι. Σε τρία πολλά υποσχόμενα σουτ μάλιστα, ο Τράφορντ κατέβασε ρολά και δεν άφησε να παραβιαστεί η εστία του.

Οι παίκτες του Γκουαρντιόλα, θορυβήθηκαν από την «αντεπίθεση» του αντιπάλους του και ανέβασαν τις γραμμές. Ο Σεμένιο στο 68' πέτυχε ακόμη ένα γκολ, όμως μετά την χρήση VAR δεν μέτρησε και το σκορ παρέμεινε ως είχε.

Η Μάντσεστερ Σίτι έψαξε ένα δεύτερο γκολ, όμως δεν είχε την τύχη να το βρει, αφού οι «Ανθρακωρύχοι» είχαν κλείσει καλά τους χώρους της άμυνας, κοιτώντας πως θα μπορούσαν να βρουν τον γκολ της ισοφάρισης. Ωστόσο ο Τσέρκι στο 90+8', έδωσε την χαριστική βολή, αφού μετά την πάσα του Νούρι έκανε από κοντινή απόσταση το τελικό 2-0 υπέρ των «Πολιτών».