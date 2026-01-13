Παναθηναϊκός: Φουλάρει για να «κλείσει» και τον Κραλ

Πλήρης συμφωνία με τον Τσέχο μέσο για τους «πράσινους», σε τελικό στάδιο οι επαφές με την Ουνιόν Βερολίνου για να αγοράσει το «τριφύλλι» τα δικαιώματά του.

Ο Παναθηναϊκός έχοντας φέρει στο σημείο που ήθελε την υπόθεση του Σαντίνο Αντίνο, προχωρά άμεσα για την απόκτηση του Άλεξ Κραλ. Ο Τσέχος μέσος της Ουνιόν Βερολίνου, είναι η περίπτωση που ξεχώρισε στη λίστα των ανθρώπων του «τριφυλλιού», γιατί τα χαρακτηριστικά του συμβαδίζουν με τα θέλω του Ράφα Μπενίτεθ.

Έτσι η διοίκηση των «πράσινων» δουλεύει παράλληλα με το θέμα Αντίνο – έχει φτάσει… μια ανάσα απ’ την ολοκλήρωσή του- την υπόθεση του Κραλ. Οι πληροφορίες του SDNA αναφέρουν πως η Ουνιόν Βερολίνου έχει ζητήσει χρήματα για να δώσει τη συγκατάθεσή της, παρότι το συμβόλαιο του παίκτη ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι.

Το κλαμπ διαπραγματεύεται αυτό το ποσό, αλλά θεωρείται πολύ δύσκολο να μην υπάρξει αίσιο τέλος. Από την στιγμή που οι «πράσινοι» θέλουν να υλοποιήσουν την βασική επιλογή του προπονητή τους. Ο Ράφα Μπενίτεθ έψαχνε παίκτη για συγκεκριμένο ρόλο, με τη σωματοδομή και τα τρεξίματα του διεθνούς Τσέχου.

Με τον ποδοσφαιριστή υπάρχει συμφωνία από την προηγούμενη εβδομάδα. Για συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028 (2,5 χρόνια) με ετήσιες απολαβές 1.200.000 ευρώ. Στο… τραπέζι υπάρχει το ενδεχόμενο να προστεθεί ένας ακόμη χρόνος συμβολαίου. Όμως αυτό δεν επηρεάζει το συνολικό deal που φαίνεται να προχωρά, απ’ τη στιγμή που είναι προτεραιότητα των ανθρώπων του Παναθηναϊκού.

Στο «τριφύλλι» θέλουν μετά τον Αντίνο να «κλείσουν» και αυτό το μέτωπο, προκειμένου να προχωρήσουν στη συνέχεια για αριστερό μπακ. Εν συνεχεία θα εξαντλήσουν τις πιθανότητες για έναν επιθετικό και ενδεχομένως για ακόμη ένα χαφ μέχρι το φινάλε των μεταγραφών.