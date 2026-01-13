Οι Βεστφαλοί διέλυσαν με 3-0 την Βέρντερ Βρέμης και μείωσαν την απόσταση από την κορυφή στους 8 πόντους.

Ο τίτλος φέτος δείχνει καπαρωμένος από νωρίς στην Bundesliga, επομένως και η δεύτερη θέση σαν ένα μικρό πρωτάθλημα είναι. Η πολύ σοβαρή φέτος Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι ξεκάθαρα... best of the rest.

Απέναντι στην Βέρντερ Βρέμης έκανε μία ακόμα εντυπωσιακή εμφάνιση και με το 3-0 μείωσε την απόσταση από την κορυφή στους 8 βαθμούς.

Ο Νίκο Σλότερμπεκ άνοιξε από νωρίς το σκορ (11'), για μία Ντόρτμουντ που έπαιξε μονότερμα τον αντίπαλο της και θα μπορούσε να καθαρίσει πιο εύκολα το ματς.

Ο Σάμπιτσερ διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων (76'), ενώ το κερασάκι στην τούρτα για το τελικό 3-0 έβαλε ο συνήθης ύποπτος Σερχού Γκιρασί (83').

Την ίδια στιγμή η Μάιντς πήρε μεγάλη νίκη σε εξάποντο παραμονής. Με γκολ από Βίντμερ (30') και Αμίρι (48') επικράτησε με 2-1 της Χάιντενχαϊμ που μείωσε απλώς με τον Σίμερ (60').