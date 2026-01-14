Όταν ο Αλβάρο Αρμπελόα «έσταζε μέλι» για τον Κιλιάν Μπαπέ

Τα παλιά tweets του νέου προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης, για τον Κιλιάν Μπαπέ από το 2018 ήρθαν ξανά στην επιφάνεια.

Κάποιοι φίλοι της Ρεάλ Μαδρίτης γύρισαν πίσω στο 2018, όταν ο Αλβάρο Αρμπελόα αποθέωνε τον Κιλιάν Μπαπέ που ακόμη αγωνιζόταν στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Ο Ισπανός τεχνικός, είχε ενθουσιαστεί με τον Γάλλο στράικερ και μιλούσε για εκείνον με τα καλύτερα λόγια, κάτι που αμέσως δείχνει ότι οι σχέσεις τους θα είναι πολύ καλές.

Για την ακρίβεια ένα από τα post του Αλβάρο Αρμπελόα κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες.

«Ο Μπαπέ είναι σαν τον νεαρό Λουκ Σκαϊγουόκερ. Ξέρεις ότι αργά ή γρήγορα θα κυριαρχήσει στον κόσμο. Είναι θηρίο».