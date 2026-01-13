Επίσημο: Ο Κάρικ επέστρεψε στο τιμόνι της Γιουνάιτεντ

Νέος τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι με κάθε επισημότητα ο Μάικλ Κάρικ.

Ήταν γνωστό, πλέον έγινε και επίσημο, με τον Μάικλ Κάρικ να αναλαμβάνει το τιμόνι της Γιουνάιτεντ έως το καλοκαίρι στην μετά-Αμορίμ εποχή.

Ο πρώην χαφ της Μάντσεστερ επιστρέφει στο Old Trafford ως προπονητής για δεύτερη φορά, καθώς όταν αποσύρθηκε από την ενεργό δράση ήταν βοηθός του Ζοσέ Μουρίνιο και του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ και στη συνέχεια ανέλαβε υπηρεσιακός μετά την απομάκρυνση του Νορβηγου.

Στο πρώτο του πέρασμα ως πρώτος προπονητής των «κόκκινων διαβόλων», ο 44χρονος οδήγησε την ομάδα σε τρία παιχνίδια συνολικά, με απολογισμό δύο νίκες και μία ισοπαλία.