TyC Sports: «Τέλος στο… σίριαλ, επιβεβαιώνεται η μεταγραφή του Αντίνο στον Παναθηναϊκό»

Ένα απ’ τα κορυφαία Μέσα της Αργεντινής – στο οποίο είχε κάνει προ ημερών δηλώσεις ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ – επιβεβαιώνει την μεταγραφή του νεαρού στον Παναθηναϊκού, η οποία γίνεται η μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία του κλαμπ της Μεντόσα.

Όσο περνούν οι ώρες, τα δημοσιεύματα στην Αργεντινή αυξάνονται. Χωρίς αυτή τη φορά να έχουν διαφορετικές πληροφορίες. Όλοι οι ρεπόρτερ και όλα τα ΜΜΕ, επιβεβαιώνουν την συμφωνία πώλησης του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό.

Την είδηση μετέδωσε και το TyC Sports, το οποίο θεωρείται απ’ τα μεγαλύτερα Μέσα στη λατινική Αμερική συνολικά. Μάλιστα, εκεί είχε κάνει τις δηλώσεις ο πρόεδρος Μανσούρ προ ημερών, σύμφωνα με τις οποίες είχε συμφωνήσει με την Ρίβερ Πλέιτ και δεν θα άφηνε τον παίκτη να πάει στην Ευρώπη.

Το δημοσίευμα αναφέρει:

«Μετά από ένα μεγάλο καλοκαιρινό σίριαλ (σ.σ. στην Αργεντινή είναι καλοκαίρι) το οποίο τράβηξε περισσότερο απ’ το αναμενόμενο και κράτησε πολλούς πρωταγωνιστές στη δημοσιότητα, την Τρίτη επιβεβαιώθηκε η αποχώρηση του Σαντίνο Αντίνο. Φεύγει από την Γοδόι Κρουζ και θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό από την Ελλάδα. Η πώληση είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία της ομάδας από την Μεντόσα, με τους Έλληνες να δίνουν 10 εκατ. ευρώ για το 75% των δικαιωμάτων του παίκτη και περίπου 3 εκατ. ακόμη αν το κλαμπ απ’ την Αθήνα δεν τον πουλήσει μέσα στα επόμενα δύο χρόνια».