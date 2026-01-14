Η απίστευτη έπαυλη του Κριστιάνο αφήνει όλα τα στόματα ανοιχτά (pics)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ολοκλήρωσε τη χλιδάτη έπαυλή του στο Κασκάις και τα πρώτα δείγματα εντυπωσιάζουν.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ολοκλήρωσε την κατασκευή της εντυπωσιακής του έπαυλης στο Κασκάις, στην ακτή της Πορτογαλίας έπειτα από τρία χρόνια εργασιών.

Το πολυτελές project εκτιμάται ότι κόστισε σχεδόν 35 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την αγάπη του Πορτογάλου σούπερ σταρ για την ιδιωτικότητα.

Τι περιλαμβάνει η υπερπολυτελής κατοικία

Οκτώ υπνοδωμάτια, όλα με ιδιωτικό μπάνιο, εξοπλισμένα με βρύσες από συμπαγές χρυσό.

Εσωτερικές και εξωτερικές πισίνες, ιδιωτική παραλία και χώροι επενδυμένοι με κορυφαίο ιταλικό μάρμαρο.

Κρυφό υπόγειο τούνελ, σχεδιασμένο για απόλυτη διακριτικότητα στις κινήσεις του.

Εξατομικευμένο mural της Louis Vuitton, που προσθέτει μια καλλιτεχνική υπογραφή στον χώρο.

Σύμφωνα τα δημοσιεύματα, ο Ρονάλντο σκοπεύει να μετακομίσει μόνιμα στην έπαυλη μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, κάνοντας το Κασκάις το καταφύγιό του για την επόμενη φάση της ζωής του.