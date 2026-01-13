Κράουτς: «Συνάντησα τον Ρονάλντο μία φορά - Δεν ήξερε ότι είμαι ποδοσφαιριστής»

Μια ιστορία από τα χρόνια που έπαιζε ακόμη ποδόσφαιρο αποκάλυψε ο Πίτερ Κράουτς σε πρόσφατη συνέντευξη του και έχει να κάνει με τον Ρονάλντο.

Ο παλαίμαχος Άγγλος διεθνής, αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό, στο οποίο είδε από κοντά τον Ρονάλντο και του ζήτησε φωτογραφία, όμως ο Βραζιλιάνος δεν ήξερε ποιος ήταν.

Οι δηλώσεις του Κράουτς:

«Συνάντησα τον Ρονάλντο μία φορά. Ήμουν σε διακοπές στην Ίμπιζα και τον είδα στην παραλία. Ήταν περιτριγυρισμένος από μπουκάλια μπύρας, με ένα τασάκι ακουμπισμένο στην κοιλιά του. Κάθε φορά που τελείωνε μια μπύρα, το σούπερ μόντελ που ήταν μαζί του του έφερνε άλλη μία.

Η ευκαιρία να βγάλω φωτογραφία μαζί του ήταν πολύ καλή για να τη χάσω, οπότε τον πλησίασα, ελπίζοντας ότι θα έλεγε: “Α, εσύ είσαι ο Κράουτς!”. Όμως δεν είχε ιδέα ποιος ήμουν. Βγάλαμε τη φωτογραφία και έφυγα χωρίς να μάθει ποτέ ότι ήμουν κι εγώ ποδοσφαιριστής».