Αραούχο: «Έμαθα ότι το να σταματάς εγκαίρως είναι αυτοαγάπη - Το να επιστρέφω έτσι είναι προνόμιο»

Το δικό του μήνυμα έστειλε ο Ρόναλντ Αραούχο μετά τη δύσκολη στιγμή που πέρασε, η οποία τον κράτησε εκτός γηπέδων.

Ο παίκτης της Μπαρτσελόνα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, καθώς πάλευε με την κατάθλιψη για αρκετό διάστημα.

Οι άνθρωποι της ομάδας του είχαν δώσει το ελεύθερο να κινηθεί όπως θέλει και να πράξει αναλόγως για όσο χρόνο χρειάζεται ώστε να επιστρέψει.

Ο ίδιος μετά από αυτή την περιπέτεια, ένιωσε την ανάγκη να μοιραστεί με όλον τον κόσμο ένα ξεχωριστό μήνυμα, το οποίο ήρθε μετά την κατάκτηση του Super Cup Ισπανίας, στο οποίο έδωσε το παρών.

Το μήνυμα του Αραούχο

«Έμαθα ότι το να σταματάς εγκαίρως είναι αυτοαγάπη. Το να φροντίζεις το μυαλό και την καρδιά δεν είναι παραίτηση, είναι εμπιστοσύνη ότι ο Θεός εργάζεται ακόμη και στη σιωπή. Η παύση με ανανέωσε και μου επέτρεψε να επιστρέψω πιο δυνατός.

Η διαδικασία δεν ήταν εύκολη, αλλά το να επιστρέφω έτσι είναι προνόμιο.

Ευχαριστώ τον σύλλογο, τους συμπαίκτες μου και τους φιλάθλους για τη στήριξη, την αγάπη και τον σεβασμό. Επέστρεψα σηκώνοντας αυτόν τον τίτλο του Super Cuo, και πόσο όμορφο ήταν. Συνεχίζουμε μαζί.

“Ελάτε σε μένα όλοι όσοι είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι, κι εγώ θα σας αναπαύσω.” Ματθαίος 11:28".

Μπαρτσελόνα, τώρα και για πάντα»