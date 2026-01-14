Θέλει να κρατήσει τον Ράσφορντ η Μπαρτσελόνα

Η ομάδα της Βαρκελώνης θέλει την παραμονή του Μάρκους Ράσφορντ, ωστόσο ευελπιστεί η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να ρίξει τις απαιτήσεις της.

Η Μπαρτσελόνα θέλει να παρατείνει την παραμονή του Μάρκους Ράσφορντ στο Καμπ Νόου, ωστόσο δεν είναι διατεθειμένη να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς ύψους 30 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνεται στη συμφωνία δανεισμού, λόγω των συνεχιζόμενων οικονομικών προβλημάτων του συλλόγου.

Οι «Μπλαουγκράνα» έχουν ήδη έρθει σε επαφή με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με στόχο είτε να διαπραγματευτούν ένα χαμηλότερο ποσό για την απόκτηση του παίκτη, είτε να γίνει ένας δεύτερος δανεισμός, ο οποίος θα περιλαμβάνει υποχρεωτική ρήτρα αγοράς.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις συζητήσεις μεταξύ των δύο συλλόγων να αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα.