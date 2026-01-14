UEFA: Μπλόκο στην πρόταση Βενγκέρ για το οφσάιντ

Η UEFA είναι αποφασισμένη να βάλει φρένο στην προτεινόμενη αλλαγή του κανονισμού του οφσάιντ από τον Αρσέν Βενγκέρ, παρά τη στήριξη που απολαμβάνει η ιδέα από τη FIFA και τον Τζιάνι Ινφαντίνο.

Η πρόταση του επικεφαλής ανάπτυξης ποδοσφαίρου της FIFA προβλέπει ότι ένας παίκτης θα θεωρείται οφσάιντ μόνο αν ολόκληρο το σώμα του βρίσκεται μπροστά από τον προτελευταίο αμυνόμενο, με στόχο ένα πιο επιθετικό και θεαματικό παιχνίδι. Ωστόσο, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times, η UEFA θεωρεί ότι η αλλαγή είναι υπερβολικά ριζική και ενδέχεται να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα, αναγκάζοντας τις άμυνες να οπισθοχωρούν πιο βαθιά και μειώνοντας τελικά το θέαμα.

Για τον λόγο αυτό, αναμένεται να στηρίξει τις τέσσερις βρετανικές ομοσπονδίες στη συνεδρίαση της IFAB, όπου και θα καταψηφιστεί η πρόταση.

Την ίδια στιγμή, η FIFA συνεχίζει να πιέζει για την έγκριση του νέου κανονισμού, με τον Ινφαντίνο να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στο μέλλον.